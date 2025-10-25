A casi dos años del inicio de la gestión de Javier Milei, los resultados.

La gestión económica de Javier Milei se ha caracterizado por un fuerte ajuste fiscal, reducción de la inflación y tensiones sociales por el impacto en empleo y consumo.
Aquí tienes un resumen detallado de los principales indicadores y medidas económicas tomadas durante su presidencia hasta octubre de 2025:
Ajuste fiscal y política económica
- Logro principal: Superávit fiscal sostenido gracias a recortes en jubilaciones, subsidios, transferencias a provincias y obra pública.
- Medidas clave: Desregulación del mercado, eliminación de controles de precios, y liberalización del tipo de cambio.
- Reservas internacionales: Se ubican en u$s41.701 millones, aunque la acumulación sigue siendo un desafío.
Indicadores macroeconómicos
- Inflación: Cayó del 25,5% en diciembre de 2023 al 2,1% en septiembre de 2025.
- Riesgo país: Bajó de 2.000 puntos básicos pero volvió a superar los 1.000 puntos.
- Dólar minorista: Aumentó un 38% tras la salida del cepo.
- Tasas de interés: Altamente volátiles durante toda la gestión.
Impacto en la economía real
- Empresas cerradas: 18.083 compañías dejaron de operar en los primeros 18 meses, 30 por día.
- Empleo formal: Se perdieron 253.728 puestos de trabajo, con aumento de la informalidad.
- Consumo: Recuperación parcial con altibajos.
- Actividad económica: Estancada en el segundo semestre de 2025.
Condiciones sociales
- Pobreza: Disminuyó levemente, aunque los salarios y jubilaciones siguen por debajo de los niveles de noviembre de 2023.
- AUH (Asignación Universal por Hijo): Aumentó en términos reales.
- Endeudamiento familiar: En aumento, reflejando dificultades para sostener el consumo.
Este gráfico muestra:
- Inflación (%): Descenso sostenido desde el 25,5% hasta el 2,1%.
- Dólar minorista (ARS): Suba progresiva del tipo de cambio, pasando de $800 a $1650.
- Empresas cerradas (acumulado): Más de 18.000 compañías dejaron de operar.
- Empleo formal (variación mensual): Caídas mensuales que suman más de 267.000 puestos perdidos.
Este panorama refleja un fuerte ajuste fiscal con impacto en la actividad económica y el empleo, aunque con mejoras en estabilidad monetaria.
Indicadores económicos por trimestre
|Fecha
|Inflación (%)
|Dólar minorista (ARS)
|Empresas cerradas (acumulado)
|Empleo formal (variación mensual)
|Dic-2023
|25.5
|800
|0
|0
|Mar-2024
|13.2
|950
|2.700
|-15.000
|Jun-2024
|6.8
|1.100
|5.400
|-18.000
|Sep-2024
|4.5
|1.250
|8.100
|-20.000
|Dic-2024
|3.2
|1.350
|10.800
|-22.000
|Mar-2025
|2.5
|1.450
|13.500
|-25.000
|Jun-2025
|2.2
|1.550
|16.200
|-26.000
|Sep-2025
|2.1
|1.650
|18.083
Política fiscal y monetaria
- Superávit fiscal: Logrado mediante recortes en subsidios, obra pública, jubilaciones y transferencias a provincias.
- Reservas internacionales: Alcanzan los u$s41.701 millones, aunque con dificultades para sostener el ritmo de acumulación.
- Liberalización cambiaria: Eliminación del cepo y flotación del dólar, que pasó de $800 a $1650 en menos de dos años.
- Inflación: Reducción drástica desde el 25,5% en diciembre de 2023 al 2,1% en septiembre de 2025.
Impacto en la actividad económica
- Empresas cerradas: Más de 18.000 compañías dejaron de operar, especialmente pymes.
- Empleo formal: Se perdieron más de 267.000 puestos registrados; aumento de la informalidad.
- Consumo: Recuperación parcial, pero aún por debajo de niveles prepandemia.
- Actividad económica: Estancamiento en el segundo semestre de 2025, con sectores industriales golpeados.
Condiciones sociales
- Pobreza: Leve descenso, aunque persiste la precarización laboral y caída del salario real.
- Asignación Universal por Hijo (AUH): Mejora en términos reales.
- Jubilaciones: Afectadas por el ajuste, con pérdida de poder adquisitivo.
- Endeudamiento familiar: En aumento, reflejando dificultades para sostener el nivel de vida.
Conclusión
La gestión de Milei ha logrado estabilizar variables macroeconómicas como la inflación y el déficit fiscal, pero a costa de una fuerte contracción en el empleo, el consumo y la actividad productiva. El desafío hacia 2026 será consolidar la recuperación sin perder el equilibrio fiscal.