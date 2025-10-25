A casi dos años del inicio de la gestión de Javier Milei, los resultados.

Grande 25/10/1015.- A casi dos años del inicio de la gestión de Javier Milei, falta un mes y medio, estos son los resultados del plan económico, las políticas sociales. la macro y la microeconomía, los cambios que debería realizar en 2026. Un análisis objetivo de la gestión del gobierno nacional

La gestión económica de Javier Milei se ha caracterizado por un fuerte ajuste fiscal, reducción de la inflación y tensiones sociales por el impacto en empleo y consumo.

Aquí tienes un resumen detallado de los principales indicadores y medidas económicas tomadas durante su presidencia hasta octubre de 2025:

Ajuste fiscal y política económica

Logro principal: Superávit fiscal sostenido gracias a recortes en jubilaciones, subsidios, transferencias a provincias y obra pública.

Superávit fiscal sostenido gracias a recortes en jubilaciones, subsidios, transferencias a provincias y obra pública. Medidas clave: Desregulación del mercado, eliminación de controles de precios, y liberalización del tipo de cambio.

Desregulación del mercado, eliminación de controles de precios, y liberalización del tipo de cambio. Reservas internacionales: Se ubican en u$s41.701 millones, aunque la acumulación sigue siendo un desafío.

Indicadores macroeconómicos

Inflación: Cayó del 25,5% en diciembre de 2023 al 2,1% en septiembre de 2025.

Cayó del 25,5% en diciembre de 2023 al 2,1% en septiembre de 2025. Riesgo país: Bajó de 2.000 puntos básicos pero volvió a superar los 1.000 puntos.

Bajó de 2.000 puntos básicos pero volvió a superar los 1.000 puntos. Dólar minorista: Aumentó un 38% tras la salida del cepo.

Aumentó un 38% tras la salida del cepo. Tasas de interés: Altamente volátiles durante toda la gestión.

Impacto en la economía real

Empresas cerradas: 18.083 compañías dejaron de operar en los primeros 18 meses, 30 por día.

18.083 compañías dejaron de operar en los primeros 18 meses, 30 por día. Empleo formal: Se perdieron 253.728 puestos de trabajo, con aumento de la informalidad.

Se perdieron 253.728 puestos de trabajo, con aumento de la informalidad. Consumo: Recuperación parcial con altibajos.

Recuperación parcial con altibajos. Actividad económica: Estancada en el segundo semestre de 2025.

Condiciones sociales

Pobreza: Disminuyó levemente, aunque los salarios y jubilaciones siguen por debajo de los niveles de noviembre de 2023.

Disminuyó levemente, aunque los salarios y jubilaciones siguen por debajo de los niveles de noviembre de 2023. AUH (Asignación Universal por Hijo): Aumentó en términos reales.

Aumentó en términos reales. Endeudamiento familiar: En aumento, reflejando dificultades para sostener el consumo.

Este gráfico muestra: Inflación (%): Descenso sostenido desde el 25,5% hasta el 2,1%.

Descenso sostenido desde el 25,5% hasta el 2,1%. Dólar minorista (ARS): Suba progresiva del tipo de cambio, pasando de $800 a $1650.

Suba progresiva del tipo de cambio, pasando de $800 a $1650. Empresas cerradas (acumulado): Más de 18.000 compañías dejaron de operar.

Más de 18.000 compañías dejaron de operar. Empleo formal (variación mensual): Caídas mensuales que suman más de 267.000 puestos perdidos. Este panorama refleja un fuerte ajuste fiscal con impacto en la actividad económica y el empleo, aunque con mejoras en estabilidad monetaria.

Indicadores económicos por trimestre