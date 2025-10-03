Rio Grande 10/10/2025.- El Municipio y la Red Latinoamericana de Arte y Salud Mental invitan a participar de las 3ras. Jornadas Latinoamericanas Simultáneas de Arte y Salud Mental, que se realizarán los días viernes 10 y sábado 11 de octubre, a partir de las 15 horas, en Casa de Jóvenes (Dirección General de Salud Mental y Adicciones – Isla de los Estados 1195).

Estas jornadas tienen lugar por primera vez en nuestra provincia. Tienen como objetivo compartir experiencias, trabajos y propuestas artísticas -presenciales y virtuales- desarrolladas de manera autogestionada en distintos territorios de América Latina, con la finalidad de difundir las prácticas que promueven la desmanicomialización y la inclusión social a través del arte.

Durante ambas jornadas se presentarán actividades bajo el lema “Experiencias artísticas como herramienta de transformación social”, con la participación de representantes de Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile, Costa Rica, Brasil y Argentina, quienes impulsan en sus comunidades espacios de creación, encuentro y salud mental colectiva.

En nuestra ciudad, las propuestas de este viernes 10 de octubre incluyen: modelado de monstruos con arcilla, jornada de pintura en vivo y ensamble coral. Mientras que el sábado 11 se lleva adelante la actividad “Todos los días un poco” como así también una muestra de violín e interpretación musical del Taller de Piano.

Las 3ras. Jornadas Latinoamericanas Simultáneas de Arte y Salud Mental constituyen una oportunidad para seguir fortaleciendo los lazos regionales y reafirmar el arte como herramienta de transformación individual y social.