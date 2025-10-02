2° EXPO «EMPRENDER DESDE EL SUR»: RÍO GRANDE POTENCIA SU ESPÍRITU EMPRENDEDOR»

Rio Grande 08/10/2025.- Se realizará este sábado 11 y domingo 12 de octubre, de 13 a 20 horas, en el Polideportivo “Carlos Margalot”. Habrá stands con productos regionales y gastronómicos, una sección de cafetería, rondas de negocios y charlas para emprendedores. Esta iniciativa, impulsada por la gestión del intendente Martín Perez, reafirma el compromiso municipal de acompañar al sector productivo local, fortalecer el desarrollo económico y generar más oportunidades para las y los emprendedores de Río Grande.

El Municipio de Río Grande invita a las vecinas y vecinos a recorrer la 2ª edición de la Expo “Emprender desde el Sur”. La propuesta es organizada por la Secretaría de Desarrollo Productivo con el objetivo de continuar brindando herramientas, generar contactos y compartir conocimientos; facilitar el encuentro con aliados estratégicos y fomentar redes de comercialización. De esta manera, se busca seguir impulsando una agenda de desarrollo productivo con identidad local.

Durante el evento participarán emprendimientos y pymes en proceso de escalabilidad, así como también proyectos en etapas de consolidación productiva, comercialización o expansión. Con esta segunda edición, se busca afianzar un espacio de visibilidad, formación y proyección comercial orientado al desarrollo económico local y con fuerte compromiso territorial.

El secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, afirmó que “la Expo Emprender desde el Sur busca visibilizar los proyectos de emprendedurismo que tenemos en nuestra ciudad, todos aquellos que generan valor agregado y que son impulsados por tantos emprendedores que vienen creciendo, escalando y consolidando sus producciones”.



En este sentido, sostuvo que “desde el Municipio estamos trabajando para ayudarlos a crecer y, en esta oportunidad, buscamos poner en valor el trabajo que realizan emprendedoras y emprendedores de nuestra ciudad. Durante las jornadas, la comunidad podrá conocer el valor de Río Grande, descubrir los diferentes emprendimientos, la innovación y el trabajo que se lleva adelante con el sector productivo”.

Asimismo, destacó que “el concepto central parte de nuestra mirada de que nuestro sur es el norte. Desde ese lugar queremos reconocer el esfuerzo y el trabajo de quienes, en tiempos que no son fáciles, ponen toda su creatividad e innovación para seguir adelante. Desde el Municipio acompañamos ese proceso, generando espacios para mostrar y visibilizar lo que hacen”.

Armas agregó que “será un espacio de encuentro donde la comunidad podrá disfrutar y conocer el talento local. Tanto el sábado como el domingo se podrán recorrer los stands, disfrutar de cafeterías locales y participar de charlas emprendedoras con experiencias de nuestra ciudad y de toda la provincia”.

“En esta segunda edición queremos invitar a las familias a conocer el valor de Río Grande, todo lo que se trabaja desde el sector emprendedor y productivo. En un contexto complejo, los emprendedores siguen surgiendo y reinventándose, muchas veces a partir de la necesidad, pero siempre con la capacidad de innovar y diferenciarse”, sostuvo. Remarcó además que “en este proceso es firme el acompañamiento que brindamos desde la gestión del intendente Martín Perez, a través de la Escuela Municipal de Emprendedores y de distintos espacios de visibilización”.

A los más de 80 stands se sumarán las Rondas de Negocios, que permiten generar redes de contacto entre emprendedores, comercios e industrias. “En la primera edición tuvimos muy buenos resultados: se concretaron productos en conjunto, algunos emprendimientos comenzaron a vender en Ushuaia y se establecieron vínculos con restaurantes y cadenas locales”, resaltó.

Por último, Armas subrayó que "esta propuesta del Municipio es impulsada por nuestro intendente Martín Perez, quien nos pide continuar fortaleciendo el entramado productivo local. El sector emprendedor es el motor de Río Grande y de nuestra economía. Por eso invitamos a todos los vecinos y vecinas a acercarse, conocer y disfrutar de todo lo que se produce en nuestra ciudad".

Por su parte, Ornela Antonio, directora de Desarrollo Local, expresó que “esta segunda edición de la Expo Emprender desde el Sur es el resultado de un trabajo sostenido junto a las y los emprendedores de nuestra ciudad. Desde el Municipio impulsamos estos espacios porque creemos que cada emprendimiento es motor de desarrollo local, de empleo y de identidad productiva. Acompañamos permanentemente con herramientas, capacitación y oportunidades de vinculación para que sigan creciendo y proyectándose desde Río Grande hacia nuevos mercados”.

La Expo contará con stands de productos y servicios regionales, rondas de vinculación y espacios de networking, con el objetivo de generar un espacio de conexión directa con proveedores, plataformas, instituciones de financiamiento y distribución. Además, se brindarán charlas sobre digitalización, ventas, costos, marketing, financiamiento y gestión profesional. También habrá un panel de experiencias donde emprendedores compartirán sus historias de crecimiento y expansión desde el sur hacia otros mercados.

A través de la Expo Emprender desde el Sur, el Estado Municipal consolida un espacio que reúne a quienes han iniciado su camino emprendedor y buscan herramientas para proyectarse más allá del mercado local. De esta manera, se promueve el desarrollo económico de la ciudad y la profesionalización de los emprendimientos, fortaleciendo su potencial de crecimiento con una visión estratégica hacia el futuro.