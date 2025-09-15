VENÍ A DISFRUTAR DEL PASEO CANTO DEL VIENTO DE MIÉRCOLES A DOMINGO

Rio Grande 15/09/2025.- El Municipio de Río Grande invita a las vecinas y vecinos a recorrer el Paseo Canto del Viento, que ahora abrirá sus puertas de miércoles a domingo de 16 a 20 horas, para recibir a la comunidad riograndense con un entretenido recorrido con emprendedores locales.

Con esta nueva modalidad, el tradicional paseo, brindará más oportunidades para que la comunidad riograndense pueda acceder a productos elaborados por artesanos, manualistas y emprendedores locales.

Además, las y los vecinos, podrán disfrutar de un espacio pensado para toda la familia con propuestas musicales en vivo y una variada oferta gastronómica a precios accesibles.

Es de mencionar que, cada semana se renovarán los emprendimientos, generando nuevas ocasiones para quienes deciden emprender en nuestra ciudad y brindar experiencias únicas a las y los riograndenses.

De esta manera, el Paseo Canto del Viento se afianza como un punto clave para el encuentro en Río Grande, que fortalece el desarrollo local y acompañar a las y los emprendedores, quienes son el motor de nuestra comunidad.