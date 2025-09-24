USHUAIA RECIBIÓ AL PRIMER CRUCERO ANTÁRTICO DE LA TEMPORADA 2025-2026

Tierra del Fuego 24/09/2025.- Este primer arribo no sólo inaugura una nueva temporada de turismo antártico, sino que también reafirma a Tierra del Fuego como puerta de entrada a la Antártida, consolidando su papel estratégico como centro logístico y turístico de referencia internacional.

El protagonista de este inicio de temporada fue el Magellan Explorer, un crucero turístico moderno y especialmente diseñado para expediciones en aguas australes. Con capacidad para 100 pasajeros y 60 tripulantes, la embarcación ofrece un servicio de excelencia con comodidades como salón panorámico, comedor, gimnasio, clínica médica y 10 botes Zodiac, que permiten el desembarco en distintos puntos del continente blanco.

El buque se destaca además por su compromiso ambiental, incorporando motores eficientes, un sistema de recuperación de calor y estrictos protocolos de emisiones y gestión de residuos, reduciendo su impacto en los frágiles ecosistemas polares.

El inicio de la temporada proyecta un intenso movimiento turístico y logístico que vuelve a posicionar a Tierra del Fuego AIAS como punto neurálgico en la conexión global con la Antártida. Cada arribo no sólo fortalece la actividad económica y turística local, sino que reafirma el liderazgo de la provincia en el escenario internacional.