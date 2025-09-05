TRABAJADORES VIALES Celebran derogación de los decretos que amenazaban a Vialidad Nacional

Vialidad 05/09/2025.- El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), encabezado por Graciela Aleñá, celebró la publicación del Decreto N° 627/25 en el Boletín Oficial, que dejó sin efecto las disposiciones contenidas en los decretos 345/25, 351/25, 462/25 y especialmente el 461/25, que contemplaba el cierre de Vialidad Nacional.

La nueva normativa establece en su artículo primero la restitución plena de todas las disposiciones que habían sido derogadas, sustituidas o modificadas por los decretos anulados, devolviendo vigencia a la estructura previa.

Desde el gremio expresaron en redes sociales: “Gracias al compromiso y la movilización de todos logramos defender y salvar a Vialidad Nacional, protegiendo nuestras fuentes de trabajo y los derechos de cada trabajador vial”.

En el mismo sentido, Aleñá consideró la medida como un “triunfo de los trabajadores”, fruto de una lucha iniciada el año pasado, y subrayó que representa un paso clave para garantizar la continuidad de un organismo fundamental en la planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura vial del país.

“Con la caída de este decreto que tanto daño generaba, demostramos que la unidad y la organización permiten defender a los trabajadores y a la Argentina”, concluyó la dirigente sindical.

(InfoGEI)Ac