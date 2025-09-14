Tierra del Fuego con la nafta mas barata del país.

Tierra del Fuego 14/09/2025.- El precio de los combustibles muestra amplias diferencias entre provincias. En algunas jurisdicciones, el tanque cuesta casi $20.000 más que en otras. Según los datos recopilados, la provincia más económica para cargar combustible es Tierra del Fuego. Recientemente, el precio de la nafta súper superó la barrera de los $1.100, alcanzando los $1.107 en las principales estaciones de servicio.

Llenar el tanque de combustible representa un gasto considerable en todo el país, aunque en algunas provincias resulta más oneroso que en otras. Un relevamiento realizado por Infobae indica que en ciertas jurisdicciones, los precios por litro pueden ser hasta un 12% más altos que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), lo que sin duda afecta el presupuesto mensual de los automovilistas.

Según la Secretaría de Energía, algunas estaciones de servicio en Misiones venden el litro de nafta súper a $1.488, mientras que el gasoil común se comercializa a $1.506. Estos valores son $154 y $164 más altos que los que se encuentran en las bocas de expendio de CABA.

Así, un conductor que carga nafta en Misiones debe desembolsar $74.400 para llenar un tanque de 50 litros, mientras que si se trata de un vehículo a gasoil, el costo total asciende a $75.300.

Córdoba es otra provincia que presenta precios notablemente más altos en comparación con CABA. Hasta hace pocas horas, las estaciones de servicio de esta región cobraban hasta $1.460 por litro de nafta súper y $1.464 por litro de gasoil común, lo que se traduce en $73.000 y $73.200 para llenar el tanque, respectivamente.

El tercer lugar en el podio de las provincias más caras lo ocupa Formosa. Allí, algunas estaciones fijan el precio del litro de nafta súper en $1.444 y el gasoil común en $1.470, lo que implica que los formoseños deben gastar al menos $72.200 o $73.500 para llenar el tanque.

Cabe recordar que YPF actualmente aplica la política de “micropricing”, lo que hace que los precios varíen de una estación de servicio a otra, incluso dentro de la misma marca. De hecho, es posible que una misma estación ajuste sus precios varias veces a lo largo del día, en función de la fluctuación de la demanda.

Los valores en CABA

Si bien CABA no cuenta con los precios más bajos del país, se encuentra entre las diez jurisdicciones más económicas. Actualmente, algunas estaciones de servicio venden la nafta súper a $1.334 y el gasoil común a $1.342. De este modo, un auto con un tanque de 50 litros requiere $66.700 para llenarlo con nafta súper y $67.100 para cargarlo completamente con gasoil.

Esto evidencia que existe una diferencia de $7.700 por cada tanque de nafta súper y de $8.200 por cada tanque de gasoil común entre Misiones y CABA.

La más económica

Según los datos recopilados, la provincia más económica para cargar combustible es Tierra del Fuego. Recientemente, el precio de la nafta súper superó la barrera de los $1.100, alcanzando los $1.107 en las principales estaciones de servicio. Así, un tanque completo de este combustible tiene un costo de $55.350, es decir, $19.050 menos que en Misiones.

Por otro lado, el litro de gasoil en Tierra del Fuego se vende a $1.294, lo que hace que el costo del tanque ascienda a $64.700. En este caso, la diferencia con Misiones, la provincia más cara, es de $10.600.

Este relevamiento permite observar cómo la geografía y la política de precios segmentados generan notorias diferencias para los automovilistas a lo largo del país. Mientras que en la Patagonia los consumidores ven un alivio en sus gastos, en las provincias del norte el impacto del gasto en combustible es significativo y afecta la economía cotidiana de miles de familias. Además, estas disparidades repercuten no solo en los consumidores individuales, sino también en el transporte de cargas y, en última instancia, en los precios de los productos.

Fuente: Informe Digitial.