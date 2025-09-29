“TENGO LA CERTEZA QUE TENIENDO ESTA JUVENTUD TENEMOS EL FUTURO ASEGURADO”

Tierra del Fuego 29/09/2025.- Así lo expresó el gobernador de la provincia, Gustavo Melella, en el marco del encuentro provincial organizado por Fuerza Patria ‘La fuerza de las juventudes’, una jornada de debate y organización que se llevó a cabo en la ciudad de Río Grande y convocó a un gran número de jóvenes de las tres ciudades fueguinas.

En ese marco, el Mandatario, que acompañó a los candidatos a senadores y diputados de Fuerza Patria, se dirigió a las juventudes fueguinas y los convocó a participar activamente de la vida política provincial, a pensar el contexto actual y las proyecciones de cara a las elecciones de octubre.

En este sentido, Melella manifestó que “esta elección que viene no es menor porque estamos ante un gobierno que no nos quiere y por eso ataca nuestra soberanía y a nuestra industria” a la vez que siguió: “La verdad es que tenemos que demostrarles que los jóvenes quieren otra cosa, que no le tenemos miedo, que no queremos el ajuste, no queremos el maltrato, no queremos el insulto, queremos vivir en paz”.

“Que haya jóvenes hoy que van a participar en comisiones trabajando sobre lo que es la política es maravilloso”, agregó, y señaló que “uno de los objetivos de ellos es ensuciar la política y decir que es una porquería, eso no es así. Que haya políticos que son una porquería puede ser, pero también hay empresarios que son una porquería, hay dirigentes gremiales que también son malos lo que no significa que la actividad sea mala”.

Asimismo, sostuvo que “la política es buena y ustedes que están acá tienen mucho que ver con la política, la política no es pensar en uno, sino es pensar en el otro, y ellos no piensan en el otro”.

En esta línea, Melella remarcó que “Fuerza Patria es la única capaz de pararse de verdad frente a Milei y decirle basta, es Fuerza Patria porque no es una fuerza política de tibios, porque nosotros no estamos pensando en el ’27, estamos pensando en senadores y senadoras que le canten a la cara, que no tengan vergüenza, que no sean caretas”.

Por último, remarcó la importancia del encuentro y añadió que “ojalá que hoy, cuando salgamos de este encuentro, salgamos con el corazón encendido, para demostrarle que hay una juventud de Fuerza Patria” y concluyó: “Tengo la certeza que teniendo esta juventud tenemos el triunfo asegurado”.