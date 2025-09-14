SUTEF: Segundo acampe educativo

Tierra del Fuego 14/09/2025.- Los mandatos de las instituciones educativas definieron por mayoría un nuevo acampe provincial por una semana, con paro provincial de 48 horas y acompañamiento con desobligaciones.

En la mesa paritaria salarial de este viernes 12 de septiembre, el Gobierno insistió con una propuesta rechazada sumando solo $1.400 (informe de la mesa, actas y resoluciones del congreso en www.sutef.org/mesaparitaria12sep2025).

Durante 5 años presentamos propuestas concretas que han sido sistemáticamente ignoradas: intervención en el mercado inmobiliario, creación del plan de desendeudamiento para familias docentes, creación de un mercado concentrador de alimentos y la Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo Provincial (una alternativa para recaudar fondos presentada hace 1 año y 106 días).

Exigimos

¡AUMENTO SALARIAL QUE GARANTICE EL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL!

¡URGENTE SANCIÓN DE LA LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO!

ACAMPES desde el lunes 15 de septiembre al 19 de septiembre, concluyendo el 19 con una marcha provincial en la ciudad de Ushuaia para acompañar la reunión que se mantendrá en Casa de Gobierno con Melella.

️ Del lunes 15 al miércoles 17: DESOBLIGACIONES CON MOVILIZACIÓN EN TODOS LOS TURNOS.

15/09: Turno Mañana concentramos en: Escuela nro. 1 de Ushuaia / Delegación de Gobierno en Tolhuin / Lugar a confirmar en Río Grande

Turno tarde y resto de días concentramos en los acampes.

️ Jueves 18 y viernes 19: PARO PROVINCIAL DE 48 HORAS.

Con docentes pobres ¡no hay transformación educativa!

¡Defendamos la Educación Pública y nuestro salario!

¡Con hambre no se aprende, tampoco se enseña!

¡Urgente sanción de la ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo!

SUTEF junto a la docencia ¡siempre!