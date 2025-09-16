Síntesis – Presupuesto 2026 y Tierra del Fuego, se confirma que habrá arancel cero para televisores, celulares y aire acondicionado

Tierra del Fuego 16/08/2025.- Como habíamos adelantado, el gobierno nacional, confirmó que aplicaran arancel cero a productos fabricados en Tierra del Fuego y eso implica poner en jaque miles de empleos, el resto de los datos proporcionados por distintas fuentes son incomprobables, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido hasta ahora con la política económica que ya provocó la perdida de mas de 10 mil empleos, cierre de comercios, y éxodo de profesionales en distintas diciplinas.

Gasto Nacional en Tierra del Fuego

– Proyección 2026: $471.173 millones (+8,6% respecto 2025).

– Incluye programas y transferencias nacionales georreferenciadas. 2. Coparticipación y Transferencias Automáticas (RONDP)

– Total estimado 2026: $865.407 millones.

Ley 23.548: $863.197 millones.

Fondo Fiscal Compensador: $2.210 millones. 3. Obras y Programas Nacionales en TDF (Anexos)

– Poder Judicial: adecuación inmueble Secretaría Electoral Ushuaia ($462 millones).

– Dirección Nacional de Vialidad: mantenimiento de rutas y obras de seguridad ($1.607 + $264 + $264 millones).

– Otros proyectos viales 2026: $941 millones (mantenimiento) y $209 millones (rutina RN 3). 4. Régimen de Promoción Industrial – Ley 19.640

– Beneficios ratificados, sin recortes.

– Gasto tributario estimado 2026: $1,795.378,6 millones.

IVA: $1,119.564,9 millones.

Ganancias: $260.778,9 millones.

Derechos de Importación: $169.451,6 millones.

Impuestos Internos reducidos (electrónicos): $245.583,2 millones.

– Se mantiene 0% de Impuestos Internos para electrónicos fabricados en el Área Aduanera Especial hasta 2038.

5. Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina)

– Ingresos corrientes 2026: $113.879,9 millones.

– Erogaciones corrientes: $66.421,1 millones.

– Transferencias al sector privado y gobiernos locales: $61.093,0 millones.

6. Regalías Hidrocarburíferas

– No figuran en el Presupuesto como transferencias nacionales, por ser ingresos propios provinciales.

– La OPC publica informes mensuales para su seguimiento.

Resumen: El Presupuesto 2026 consolida recursos para Tierra del Fuego: incremento del gasto nacional, coparticipación en alza, obras viales y judiciales específicas, ratificación del régimen Ley 19.640 con beneficios hasta 2038 y fondos adicionales de diversificación productiva. No se advierten recortes, sino una continuidad de apoyos estratégicos.

En el Mensaje del Presupuesto 2026 sí aparece una referencia directa a los televisores importados fuera del régimen de Tierra del Fuego:

En mayo de 2025 se eliminaron los aranceles a la importación de teléfonos celulares y, junto con eso, se dispuso una reducción de los impuestos internos:

Celulares, televisores y aires acondicionados importados pasaron de tributar un 19% a 9,5%.

En paralelo, los producidos en Tierra del Fuego vieron reducida la tasa de 9,5% a 0%.

Es decir, no se fijó arancel 0% de importación para televisores, pero sí una baja fuerte de impuestos internos para los que ingresen fuera del régimen fueguino, ya vigente.

En resumen: No hay arancel 0% de importación para televisores fuera de Tierra del Fuego.

Cuadro comparativo: Aranceles e Impuestos Internos