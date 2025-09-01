SIGUEN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA EL 5° CONGRESO DE INDUSTRIAS TECNOLÓGICAS

Rio Grande 01/09/2025.- Se trata de una oportunidad única para quienes están involucrados con la tecnología y quienes buscan la transformación digital de sus profesiones con el objetivo de mejorar sus oportunidades laborales. El evento se llevará adelante este 5 y 6 de septiembre en el Polideportivo Carlos Margalot.

A través de esta iniciativa el Municipio de Río Grande reafirma su compromiso con la industria del conocimiento, la Soberanía y la Educación Tecnológica en pos de ampliar y diversificar la matriz productiva. Quienes quieran ser parte de la 5° edición del Congreso IT pueden inscribirse de manera gratuita mediante la página web oficial: http://congresoit.riogrande.gob.ar, la cual permanecerá abierta hasta el jueves 4 de septiembre a las 23:59.

El Congreso contará con 4 ejes temáticos: “Educación y soberanía tecnológica”; “Innovación pedagógica con TIC e IA”; “Ciudadanía digital y derechos en entornos virtuales”; así como “Neuroeducación y aprendizaje basado en evidencia”.

La primera jornada estará destinada a docentes de todos los niveles educativos, educadores y referentes de instituciones de la sociedad civil, quienes participarán de conferencias y talleres. La actividad cuenta con resolución ministerial en trámite.

Además de la Expo IT 2025, también se realizará un espacio abierto para la comunidad con stands interactivos, experiencias inmersivas y proyectos vinculados a la innovación y la economía del conocimiento. Cabe destacar que empresas locales presentarán sus proyectos tecnológicos con propuestas interactivas para que la gente participe activamente. Mientras que la muestra podrá ser visitada por instituciones educativas como por el público en general.

De esta forma, Río Grande se consolida como sede de un evento federal que convoca a especialistas, instituciones y a la comunidad para reflexionar sobre el presente y el futuro de la tecnología en la educación como en la vida diaria.