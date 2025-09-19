SE REALIZÓ SEMINARIO “EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN”

Rio Grande 19/09/2025.- La propuesta estuvo destinado a estudiantes de la Diplomatura Superior Universitaria en Docencia e Investigación en Educación Superior que lleva adelante el Municipio de Río Grande y la Universidad Nacional de Tres de Febrero con el objetivo de fortalecer la educación pública y de calidad.

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, llevó adelante el 12 y 13 de septiembre el seminario “Epistemología y Metodología de la Investigación”, en el marco de la Diplomatura Superior Universitaria en Docencia e Investigación en Educación Superior, cursada por más de cincuenta docentes de distintos niveles educativos.

El espacio de formación que constituye uno de los ejes centrales de la Diplomatura, estuvo a cargo del profesor César Tello, graduado en Ciencias de la Educación (UNLP), Diplomado Superior en Gestión Educativa (FLACSO-Argentina), Magíster en Política y Administración de la Educación (UNTREF) y Doctor en Ciencias de la Educación (UNLP), quien propuso reflexionar sobre los fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos de la investigación en ciencias sociales y educación.

Durante las jornadas, se presentaron herramientas teórico-conceptuales y metodológicas para vincular la investigación científica con la práctica educativa, fomentando la capacidad de problematizar la realidad y diseñar proyectos de investigación o intervención.

El Municipio de Río Grande continúa impulsando la formación continua de las y los docentes, fortaleciendo el desarrollo profesional y personal de los educadores y contribuyendo al éxito académico de los estudiantes y al bienestar de la comunidad educativa.