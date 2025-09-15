SÉ PARTE DEL SEMINARIO SOBRE “BIOSEGURIDAD Y USO DE TORNO PARA MANICURAS”

Rio Grande 15/09/2025. Con el objetivo de seguir acompañando a las mujeres emprendedoras de la ciudad, el Municipio de Río Grande, a través de la secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, invita a las vecinas de la ciudad a participar de un nuevo espacio de capacitación enmarcado en el Programa “Mujeres Emprendedoras». Las inscripciones se realizan mediante el siguiente formulario https://bit.ly/4579aTH.

En esta oportunidad, se llevará adelante el Seminario “Bioseguridad y uso de torno para manicuras”, una instancia formativa destinada a brindar herramientas prácticas y teóricas para el desarrollo profesional en el rubro de la estética. La capacitación se realizará el miércoles 24 de septiembre, de 10:30 a 13 horas, en el Centro Integral de la Mujer (CIM), ubicado en Prefectura Naval 730.

Cabe destacar que esta propuesta se suma a las acciones impulsadas por la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, con el propósito de fortalecer la autonomía económica de mujeres y diversidades a través del acceso a capacitaciones de calidad.

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa promoviendo oportunidades de formación y acompañamiento para emprendedoras locales, impulsando el crecimiento económico y fomentando la profesionalización en distintos oficios y servicios.