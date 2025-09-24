SE LLEVARÁ A CABO EL 3º ENCUENTRO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMACIÓN SOBRE NEURODESARROLLO PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Rio Grande 24/09/2025.- El Municipio de Río Grande, a través del Centro Municipal de las Infancias dependiente de la Secretaría de Salud, continúa con el Programa Municipal de Formación sobre Neurodesarrollo para la Comunidad Educativa. Esta propuesta tiene como objetivo fortalecer la capacitación en el abordaje integral del desarrollo infantil en el ámbito escolar y está dirigida a toda la provincia.

En esta oportunidad, se desarrollará el 3º encuentro virtual, titulado “Hablemos sobre el perfil de funcionamiento” que estará a cargo de Camila Zulueta (Lic. en Psicopedagogía), Natalia Pessina (Lic. en Psicomotricidad) y Eliana Vieitez Salvá (Lic. en Psicología), integrantes del equipo del Centro Municipal de las Infancias.

Durante la jornada, se trabajará sobre la importancia de identificar y comprender el perfil de funcionamiento de niños y niñas, abordando herramientas prácticas para la comunidad educativa que favorezcan un acompañamiento respetuoso, inclusivo y acorde a cada necesidad.

La propuesta formativa se desarrollará en modalidad virtual el martes 24 de septiembre a partir de las 19 horas, con acceso libre y gratuito, y cuenta con resolución ministerial en trámite.

De esta manera, el Estado Municipal reafirma su compromiso con el abordaje integral de la salud, promoviendo instancias de formación para el cuidado de la salud integral de nuestras infancias.