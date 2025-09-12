SE ESTABLECE MORATORIA MUNICIPAL CON QUITA DE INTERESES

La quita de intereses en las deudas administrativas será del 100% para quienes abonen en 1 pago; del 70% para pagos hasta 3 cuotas; del 40% para pagos entre 4 y 6 cuotas; y del 20% para aquellos que efectúen el pago entre 7 y 12 cuotas.
Mientras que, en las deudas judiciales la quita de intereses será el 50% para quienes abonen hasta en 12 cuotas fijas.
La Moratoria Municipal no sólo busca facilitar la regularización de los contribuyentes con deudas tributarias, sino también apunta a aliviar la carga financiera que esto implica, permitiéndoles ponerse al día con sus impuestos de una manera más accesible dado el difícil contexto que nos atraviesa.