RÍO GRANDE CELEBRA LOS PRIMEROS RESULTADOS DE LAS ALIANZAS SURGIDAS EN LA EXPO “EMPRENDER DESDE EL SUR”

Rio Grande 01/09/2025.- Los resultados concretos de esta iniciativa reflejan la importancia de generar espacios de encuentro, intercambio y vinculación para que los emprendedores generen alianzas estratégicas que fortalezcan la producción local y diversifiquen la oferta de productos. El Municipio acompaña y promueve iniciativas que impulsan el desarrollo productivo de Río Grande con identidad, innovación y sostenibilidad.

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, celebra los primeros frutos de las rondas de negocios realizadas en el marco de la 1° Expo Emprender desde el Sur, un espacio pensado para potenciar el ecosistema emprendedor local, fomentar la articulación entre actores y abrir nuevos canales de comercialización.

En este marco, Velas “Huellitas en el Alma” a partir de su participación en las rondas de negocios, alcanzó un acuerdo para que sus velas aromáticas se comercialicen en el local MHOD, ampliando su llegada a nuevos públicos y posicionando un producto artesanal con identidad riograndense en un espacio de gran visibilidad.

En tanto, Hi-Ca Sal Marina y La Alfajorería de Autores, dos emprendimientos de la ciudad se unieron para crear una propuesta innovadora. Este fin de semana presentaron un alfajor artesanal de rosa mosqueta, bañado en chocolate blanco con ganache de limón y un toque de sal marina local. Esta acción es un ejemplo concreto de que la creatividad y la cooperación generan valor agregado y diferenciación en el mercado.

Al respecto, la directora de Desarrollo Local, Ornela Antonio, expresó: “estos logros son la muestra concreta de que cuando generamos espacios de encuentro, como la Expo Emprender desde el Sur, los emprendedores no solo venden sus productos, sino que también construyen redes, crean alianzas y multiplican oportunidades”.

Es esa línea, destacó que “desde el Municipio vamos a seguir impulsando este tipo de instancias porque creemos que el futuro productivo de Río Grande se fortalece con la cooperación, la innovación y el trabajo colectivo de nuestra comunidad emprendedora.”