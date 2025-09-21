RÍO GRANDE CELEBRA LA PRIMAVERA Y EL DÍA DEL ESTUDIANTE

Rio Grande 21/09/2025.- En ese marco, la Dirección de Juventudes y Espacio Joven -dependiente de la Secretaría de Gestión Ciudadana- llevará adelante el Juvenday para compartir con quienes son presente y construyen el futuro en la ciudad.

Las propuestas por el Mes de las Juventudes continúan y, en esta oportunidad, se festejará el Día del Estudiante y la llegada de la Primavera con el evento “Juvenday”. El mismo se realizará el domingo 21 de septiembre, a partir de las 17 horas, en Espacio Joven AGP (O’Higgins 791).

Durante la jornada habrá muestras culturales en vivo, DJ, fogones, puestos gastronómicos, sorteos, bandas en vivo, tragos sin alcohol y mucho más para una tarde perfecta. También se desarrollará el cierre y la premiación del concurso “Reciclá y Viajá”.

A través de estas actividades, el Estado Municipal invita a las juventudes riograndenses a participar de todas las propuestas que se desarrollarán durante el domingo 21 de septiembre con el objetivo de que encuentren un espacio para compartir, aprender y construir vínculos nuevos.