Respaldo de ATE Río Grande a los candidatos de Fuerza Patria

Rio Grande 25/09/2025. – En una muestra de alineamiento político y compromiso con un proyecto de país con justicia social y defensa de los trabajadores, la seccional Río Grande de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) expresó su respaldo a los candidatos y candidatas de Fuerza Patria, de cara a las elecciones del próximo mes.

Fue en el encuentro que mantuvieron el candidatos a Senador Nacional, Federico Runin y su par a Diputados, Agustín Tita, en la sede gremial, junto a dirigentes sindicales, delegados y trabajadores reafirmaron la necesidad de consolidar un espacio político que represente los intereses del pueblo trabajador.

En ese marco, destacaron el rol de Fuerza Patria como una alternativa del campo popular, comprometida con la soberanía, el trabajo digno y la defensa de los derechos conquistados.

Desde el sector sindical subrayaron que en la elección del 26 de octubre se juega en un contexto crítico, donde sectores concentrados del poder buscan avanzar sobre conquistas históricas. Por eso es fundamental acompañar a todos quienes coincidan que sin un Estado fuerte y sin derechos laborales no hay futuro posible para las mayorías populares.

Los candidatos de Fuerza Patria, por su parte, agradecieron el respaldo y asumieron el compromiso de llevar la voz de los trabajadores a cada espacio institucional.