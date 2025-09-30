Rio Grande 30/09/2025.- Así lo afirmó el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, en una nueva entrega de equipos a instituciones educativas, sociales y comunitarias de la ciudad realizada por el Municipio de Río Grande, a través del programa “Nodos de Inclusión Tecnológica”. En esta oportunidad, 15 entidades recibieron nodos tecnológicos que les permitirán fortalecer sus actividades, ampliando las posibilidades de acceso a la tecnología y fomentando la inclusión digital en la comunidad.

En esta ocasión, fueron beneficiados el Pre-Jardín Amadeus, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), el Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias (SITOS), la Cooperadora del Hospital Regional Río Grande, el CENS N° 18 – Anexo Escuela 42, el Jardín de Infantes “Semillitas”, la Escuela Provincial Nº 32 “Iyu”, la Federación Fueguina de Fútbol de Salón (perteneciente a la Confederación Argentina de Futsal), la asociación Estepa Viva, el CENS Nº 1 – Río Grande, el CENS N° 18 – Anexo Escuela 10, la Escuela Provincial Nº 19 “Primera Legislatura”, el Jardín de Infantes Nº 22 “Huellitas Fueguinas”, la Cooperadora del CENT 35 – Río Grande y la Escuela Modelo de Educación Integral – Nivel Secundario.

“Esta no es una entrega más de equipamiento, sino la continuidad de un programa que venimos desarrollando hace tiempo, con una planificación clara y una mirada de ciudad. Queremos consolidar un modelo de gestión que entiende que en la innovación pública hay un camino de oportunidades, especialmente para las infancias y juventudes, pero también para construir una comunidad integrada”, expresó el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro.

A su vez, agregó que “además de la formación permanente, la inclusión tecnológica, la profesionalización de jóvenes en tecnología y la incorporación de adultos mayores a la agenda del conocimiento, nos propusimos hacer inversión pública para llegar con equipamiento a instituciones de la ciudad. Hoy son casi 200 las instituciones de Río Grande -educativas, sociales y comunitarias- que se comprometen en generar espacios de aprendizaje vinculados a la tecnología con el aporte del Municipio”.

Finalmente, Ferro afirmó que: “de esta manera defendemos la idea de un Estado presente, moderno y eficiente, que invierte y da respuestas, en contraposición a una lógica que muchas veces se corre y genera daño. Creemos que el camino es generar oportunidades, formar, contener e integrar, y por eso vamos a seguir invitando a las instituciones a participar de actividades que cultiven conocimiento y fortalezcan a la comunidad”.

El programa “Nodos de Inclusión Tecnológica” constituye una política pública sostenida que tiene como propósito democratizar el acceso a la tecnología, contribuyendo a que niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores puedan incorporar competencias digitales que son clave en el presente y en el futuro.

Este programa se enmarca en la visión de una Río Grande innovadora, inclusiva y con igualdad de oportunidades, entendiendo que la educación y la tecnología son herramientas fundamentales para el desarrollo y la construcción de una ciudad más justa.

La entrega estuvo encabezada por el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro; el secretario de Gobierno, Gastón Díaz; el gerente de la Agencia de Deporte, Cultura y Turismo, Sebastián Bendaña; el subsecretario de Innovación Pública, David Massimino; la subsecretaria de Participación Ciudadana, Débora Galichini; y el subsecretario de Servicios y Seguridad Ciudadana, Javier Calisaya.

De esta manera, el Municipio reafirma su compromiso de seguir ampliando la Red de Nodos Tecnológicos y acompañando a las instituciones de la ciudad en su tarea diaria, fortaleciendo el vínculo entre el Estado y la comunidad.