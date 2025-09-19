PREVENCIÓN DE SUICIDIO: RÍO GRANDE REUNIÓ A ESPECIALISTAS DE TODA LA REGIÓN Y 3500 PARTICIPANTES

Rio Grande 19/09/2025.- Durante los días 17 y 18 de septiembre se desarrolló en Río Grande el 3º Congreso Internacional de Prevención de Suicidio, instancia que este año reunió a alrededor de 3500 vecinos y vecinas pertenecientes a distintos ámbitos. La organización del encuentro fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Municipio, la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL) y la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA). Por tercer año consecutivo, este Congreso se consolidó como un espacio de formación y reflexión sobre la importancia del cuidado de la salud mental, desde una perspectiva integral, comunitaria, que involucra a todos y a todas.

La realización de este encuentro internacional fue posible gracias al respaldo de la CAF, la Defensoría de la Nación, BGH, TotalEnergies, CEMEP, OSDE, Di Rienzo y la Clínica San Jorge.



Las jornadas se desarrollaron en el Gimnasio del Colegio Don Bosco, donde se convocaron alrededor de 3500 personas, entre profesionales de la salud y salud mental, docentes, integrantes de las fuerzas de seguridad, asociaciones civiles, representantes de clubes y público en general.

Al respecto, el subsecretario de Salud, Agustín Perez, aseguró que «esta tercera edición nos permitió dar continuidad a los objetivos planteados en los encuentros anteriores y sumar nuevas miradas sobre el abordaje de las problemáticas psicosociales, con el fin de seguir fortaleciendo las redes comunitarias de acompañamiento y prevención».

En tanto subrayó que «desde la gestión del intendente Martín Perez reivindicamos la importancia del abordaje y cuidado de la salud mental desde una perspectiva social y comunitaria, y sostenemos el compromiso de seguir fortaleciendo políticas públicas que prioricen el bienestar integral de la comunidad fueguina».

Cabe destacar que, el dia 18 se realizó en simultáneo una jornada específicamente dirigida a integrantes de las fuerzas de seguridad y a profesionales de la salud. Este espacio buscó profundizar en herramientas concretas para el abordaje interdisciplinario de situaciones vinculadas a la prevención del suicidio.

El Congreso reunió a especialistas de gran trayectoria, tanto de Argentina como de otros países de la región. Entre ellos se destacaron: el Dr. Santiago Levin, presidente de APAL, la Dra. Cora Luguercho, secretaria general de APAL, la Dra. Sandra Fuzul Romano, secretaria regional CONOSUR APAL y miembro de la Sociedad de Psiquiatría de Uruguay; el Dr. Esteban Toro Martínez, presidente de APSA, y el Dr. Paulo Amarante, formado en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil.

A ellos se sumaron: el Dr. Hernán Alessandria, presidente del Capítulo de Suicidología APSA, el Dr. Demian Rodante, vicepresidente del mismo capítulo, la Dra. Cecilia García, secretaria académica del ISFP-APSA; el Dr. Pablo Vommaro, director ejecutivo de CLACSO e investigador del CONICET, la Lic. Claudia Peláez, creadora del Programa de Prevención del Suicidio del Ministerio de Seguridad bonaerense; el Dr. Juan José Fernández, psiquiatra general e infantojuvenil, la Lic. Andrea Ciliberto, psicóloga y docente hospitalaria de la UCA y la Lic. Silvia Montoya, psicopedagoga y especialista en ciencias de la educación.

Tras las jornadas en Río Grande, el Congreso tendrá su continuidad en Ushuaia este viernes 19 en el Salón Milenium del Hotel Las Hayas. De esta manera, el Municipio de Río Grande, junto a APAL y APSA, consolida un encuentro sin precedentes en toda Tierra del Fuego.