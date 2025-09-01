Presupuesto de la provincia para 2026 es de $2.280.841.404,45, cuanto presentaron la justicia y el tribunal de cuentas.

Tierra del Fuego 01/09/2025.- El presupuesto presentado por el poder ejecutivo provincial para 2026 cuyo monto es de dos billones doscientos ochenta mil cuatrocientos ochenta y un millones cuatrocientos cuatro mil setecientos once, con cuarenta y cinco. $2.280.841.404,45, dentro de este, el Tribunal de Cuentas de la Provincia, presento el suyo por 546 millones de pesos, para 3 vocales, unos 182 millones por cada uno de ellos y 15 millones mensuales aproximadamente. La justicia por su parte presentpo ante la legislatura provincial un presupuesto de 122.283.910.501 pesos

Recordemos que para 2025 el presupuesto fue de un billón, cuatrocientos treinta y cinco mil millones de pesos, por lo que el aumento ha sido de mas del 50%.

El plazo estipulado es hasta el 30 de septiembre, donde también deberán presentar sus presupuestos los municipios, pero es un mes antes de la presentación del presupuesto nacional, que el año pasado debido a las fallidas proyecciones debió sufrir recortes que en nuestra provincia, llegaron a los 170 mil millones de pesos.

Arriba los números del tribunal de cuentas de la provincia, que superan los 500 millones de pesos donde ese monto se distribuye en tres vocales, dos secretarios que cuestan 178 millones y dos prosecretarios 167 millones.

Por su parte el poder judicial presento en la Legislatura su proyecto de presupuesto para 2026, estimado en 122.283.910.501 pesos, de los cuales 103.689.605.107 pesos corresponden a gastos de personal.

Este monto hoy es superior al de la Municipalidad de Rio Grande con 140 mil habitantes, la justicia no llega a tener 1000 empleados, es absolutamente desproporcionado.

