Presentación del Presupuesto nacional 2026.

La presentación del presupuesto por parte de Javier MIlei.

PRESIDENTE.- Argentinos, buenas noches. Conforme a lo que dicta nuestra

Constitución nacional, esta noche estaremos enviando el proyecto de

presupuesto de 2026 al Congreso de la Nación para su evaluación. Este

presupuesto sostiene, al igual que el presupuesto enviado el año pasado, el

equilibrio fiscal. Hoy el futuro de la Argentina depende fundamentalmente de

una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal.

Si respetamos el equilibrio fiscal, si logramos ese consenso básico, tenemos

asegurado un crecimiento inimaginable luego de décadas de estancamiento.

Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada y la

destrucción de toda expectativa sobre el país. En este sentido, el

Presupuesto nacional no es un mero proyecto de ley, es la ratificación de

nuestro compromiso inquebrantable con sacar al país adelante.

El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno. Y es un

principio no negociable que le hemos planteado a la sociedad desde el

comienzo de nuestra gestión. Ningún país del mundo puede funcionar

correctamente sin un presupuesto equilibrado, por eso los políticos en todo el

mundo encuentran consensos y acuerdos para sancionar la ley de leyes.

Entendemos que el equilibrio fiscal parezca un mero capricho, pero no es ni

más ni menos que la solución definitiva a los problemas que azotan desde

hace décadas a la Argentina. Sin embargo, esta solución tiene plazos de

desarrollo largos, como cualquier solución verdadera. En ese recorrido, los

éxitos que nuestro programa tuvo y sigue teniendo son parecidos a los

cimientos en la construcción de un edificio. Son el primer paso necesario para

desarrollar la obra, son sus componentes esenciales, dado que sin los

cimientos el edificio colapsa.

Nosotros celebramos estos éxitos porque sabemos la importancia que tienen.

Celebramos la baja sostenida de la inflación, la baja de la pobreza, la baja de

los impuestos y la salida del cepo como grandes logros, porque efectivamente

lo son. Pero también es cierto que durante estos 20 largos años muchísimos

argentinos lo han perdido todo y les ha ido cada vez peor. Por eso quiero

decirles a todos los argentinos, más allá del éxito que haya tenido nuestra

gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún

no lo perciban en su realidad material. Quisiera destacar que por cómo fue

configurado el plan de gobierno los años más duros de afrontar fueron los

primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras

veces y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó. Es por eso

que una vez más quiero agradecerles a ustedes por el enorme apoyo que han

demostrado a lo largo de este primer periodo.

Ustedes son los protagonistas de este proceso. Ustedes son quienes han

emprendido el arduo camino de crecer y abrazar las ideas de la libertad, que

no son otras cosas que las de una nación madura. El temple de los

argentinos es heroico y por eso les quiero dar las gracias, pero también

quiero ser claro con una cosa, cuando yo digo que al rumbo está fijado en

piedra y que el equilibrio fiscal no se negocia, no lo digo por capricho o

preferencia personal, lo digo porque hacer lo que estamos haciendo es el

único camino para que la Argentina salga de forma definitiva del ciclo del

desencanto consecutivo en que vivimos a hace décadas. No hay otro camino

que el de equilibrio fiscal, el orden monetario y por ende, el orden cambiario.

Tenemos que entender de una vez y para siempre que hay una relación

directa entre el orden fiscal, la baja del riesgo país, el crecimiento económico

y la prosperidad. Todos los demás caminos ya se intentaron y fracasaron.

Fracasaron rotundamente. No debemos caer presos de falsos dilemas que

nos quieren proponer, no es a través del déficit fiscal que atenderemos la

necesidad de los más vulnerables. De hecho, ese remedio probó ser peor que

la enfermedad. El camino del déficit fiscal financiado con emisión ya se probó

y nos llevó al retorno de la inflación descontrolada y el estancamiento. El

camino del déficit fiscal financiado con deuda, ya se probó, y nos llevó a

heredar una deuda pública de 500.000 millones de dólares y una historia que

nos ha mostrado como defaulteadores seriales, motivo por el cual los

mercados nos castigan, aún siendo uno de los cinco países en el mundo que

tienen equilibrio fiscal.

Es decir, todos los experimentos posibles fueron ensayados en este país, por

los más variados alquimistas de la economía. Durante más de 100 años

fuimos el laboratorio de las teorías más descabelladas porque los políticos

decían tener la receta para poder gastar de más sin consecuencias. Durante

décadas nos dijeron que se podría salir de la crisis supuestamente

estimulando el consumo, que es un eufemismo para decir emitir más dinero.

Y así pasaron toda clase de políticos por el gobierno, intentando aplicar esta

supuesta receta mágica, inventada por John Maynard Keynes, del déficit

fiscal, emisión monetaria, regulación y control. El resultado es que somos el

único país que pasó de ser un país desarrollado a un país subdesarrollado.

Incluso llegamos al punto de convertirnos en el único país de la región que no

creció en los últimos 15 años. Por esto mismo, desde el primer momento

planteamos que el problema no era el cocinero, sino la receta y aunque

algunos crean que esto ya lo vieron, los que digan esto están equivocados,

nunca vieron algo como lo que está llevando adelante nuestra gestión, porque

lo que cambió es la receta. La última vez que Argentina tuvo superávit fiscal,

sin estar en default, fue hace más de 120 años. Ningún argentino vivo

experimentó jamás la Argentina que estamos construyendo. Es precisamente

por esto que a veces nos entusiasmamos de más, porque nos emociona el

futuro que vemos en el horizonte, pero también es precisamente por esto que

esta vez el esfuerzo que todos los argentinos estamos haciendo vale la pena.

Este proyecto que hoy estamos presentando, al igual que el que presentamos

el año pasado, busca que nuestro programa económico y reformista pueda

tener un soporte legal y administrativo y pueda contar con el respaldo del

Congreso.

Este proyecto se ciñe a una regla fiscal inquebrantable: como ya mencioné,

está planteado con superávit primario tal que, al cierre del ejercicio, Argentina

se encuentre con superávit fiscal o, en el peor de los casos, en equilibrio

fiscal. Es tal nuestro compromiso con el camino del equilibrio fiscal que este

presupuesto presenta el menor nivel de gasto a nivel nacional en relación al

PBI de los últimos 30 años. Para que se den una idea, el nivel de gasto de

Nación está por debajo del nivel de gasto de las provincias por primera vez

desde la década del 90. A su vez, este presupuesto cuenta con restricciones

de financiamiento, impidiéndole al Tesoro financiarse a través del Banco

Central, porque esto implicaría emisión monetaria y el retorno al infierno

inflacionario. También presenta una regla de estabilidad fiscal, es decir, que si

los ingresos caen o los gastos superan a lo previsto se deberán ajustar

partidas para mantener el equilibrio fiscal.

Este presupuesto le asigna 4.8 billones de pesos a las Universidades

nacionales, aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%,

ambas partidas por encima de la inflación. El gasto en educación también

aumenta un 8% por encima de la inflación. Por otro lado, habiendo realizado

las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por

discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación del

2026. En definitiva, si el presupuesto es el plan de gobierno y el 85% de este

presupuesto será destinado a educación, salud y jubilaciones, eso quiere

decir que la prioridad de este gobierno, tal como siempre dijimos, es el capital

humano.

Asimismo, este Presupuesto es el primer presupuesto de la historia argentina

en incluir el régimen de extinción de obligaciones recíprocas, para seguir

recomponiendo la relación entre el Estado nacional y las provincias. Esta es

una deuda histórica que debemos resolver como país, pero que debe ser

atendida con un férreo compromiso con el equilibrio fiscal y que por eso

contará con un presupuesto específico dentro de la ley de leyes. Además,

insistiremos en restituir la tan bastardeada presunción de inocencia fiscal,

para eso mismo buscamos crear un régimen simplificado de declaración

jurada de ganancias. Se acabó esa absurda idea de que el Estado considera

a todos sus ciudadanos como criminales de manera preventiva. Pero el

Presupuesto no es un mero papel sin consecuencias, es la hoja de ruta de

hacia dónde vamos y por eso es importante que los argentinos entiendan

cómo es un país con equilibrio fiscal y sin inflación.

Solo por haber alcanzado el equilibrio fiscal y por mantenerlo a lo largo del

tiempo, Argentina alcanzaría, según diversos estudios, una base de

crecimiento del 5% anual. Para poner en contexto, entre 2011 y 2023, el PBI

per cápita de Argentina cayó poco más de 10%, mientras que en países

vecinos creció un 15% o un 20% en el mismo periodo. El orden fiscal y el

superávit son la diferencia entre poder soñar con un futuro mejor o vivir

encerrados en un tormentoso y decadente presente. Y si al equilibrio fiscal le

sumamos las reformas que queremos llevar adelante podríamos estar

hablando de un crecimiento del 7 u 8% anual de manera sostenida. Para que

se den una idea, crecer a esas tasas implicaría que en 10 años nos

pareceríamos a países de altos ingresos, en 20 años estaríamos entre los

países más ricos del mundo y en 30 años estaríamos en el podio de las

potencias mundiales.

Pero eso no sucedería por arte de magia, ni existe una fórmula mágica para

que todo ese progreso se materialice hoy. Necesita de tiempo para que el

trabajo pueda adquirir cada vez mayor valor. Porque como ya hemos dicho en

alguna ocasión: Roma no se construyó en un día. Esto que estamos

planteando no es una quimera, es lo que podemos lograr si conseguimos los

consensos necesarios para hacer las reformas de fondo que el país necesita.

Estoy seguro que trabajando codo a codo con los gobernadores, diputados y

senadores que quieren una Argentina distinta, vamos a lograrlo. El superávit

es por ejemplo los que nos permitirá otorgar financiamiento el tesoro para

aquellos actores del sector privado que quieran invertir en el país en las

grandes concesiones que vamos a llevar adelante.

Es decir, por primera vez en décadas, en vez de que el sector privado financia

el sector público, este superávit primario permitirá al sector público financiar al

sector privado para que desarrolle obras fundamentales que hacen en la

infraestructura y logística del país. Argentina es un país que tiene mucho para

ofrecerle al mundo y que durante décadas se negó a comerciar con el resto

del planeta. Debemos emprender el camino que emprendieron todos los

países que actualmente son prósperos y buscar inundar el mundo exportando

nuestro talento. Por el contrario, si decidimos abandonar este círculo virtuoso

del equilibrio fiscal y el crecimiento económico para volver al sendero del

déficit, el endeudamiento, la emisión y/o suba de impuestos, volveremos al

estancamiento y a la inflación que caracterizaron a nuestro país durante

tantos años y que nos sumieron en la más abyecta pobreza.

Por eso mismo Argentina debe, de una vez por todas, abandonar el

autosabotaje económico constante de las últimas décadas. Debemos

abandonar el pensamiento mágico. No es posible reinventar la rueda. Nadie

tiene la culpa de nuestros problemas más que nosotros mismos. Y nadie más

que nosotros mismos puede salvarnos. Dependemos exclusivamente de

nuestro esfuerzo y nuestro compromiso con hacer, de una vez por todas, las

cosas bien. Porque ya no nos queda ninguna otra opción. Es hora de asumir,

finalmente, que si queremos que haya menos pobreza necesitamos más

empleo. Si queremos que haya más empleo necesitamos que haya más

empresas invirtiendo. Y si queremos que haya más empresas invirtiendo

tenemos que dejar de ver a los empresarios como enemigos públicos. En

lugar de esto, debemos generar las condiciones para que las empresas

puedan prosperar y ganar dinero sin que vean amenazados sus derechos de

propiedad.

Y esas condiciones también implican por definición menores tasas de interés,

que no se logran emitiendo dinero, sino reduciendo el riesgo país en base al

equilibrio fiscal y estimulando el ahorro. Porque una empresa que no gana

dinero es una empresa que cierra o una empresa que directamente nunca se

abre. Y eso es lo que sucede cuando se le suben sistemáticamente los

impuestos, se torpedea el equilibrio fiscal haciendo subir el riesgo país, se

vulneran los derechos de propiedad y se les cambia las reglas de juego sobre

la marcha, como hemos hecho durante tantas décadas.

Finalmente quiero terminar con una breve reflexión: nos ha costado mucho

llegar aquí. Todos hemos hecho enormes esfuerzos para salir del pozo en el

que estábamos cuando asumimos. De hecho los sueldos del poder ejecutivo

están congelados desde la misma fecha en que hemos asumido. Por lo tanto,

sabemos que el camino es arduo pero también sabemos que el rumbo es el

correcto.

Tenemos que entender como país y como sociedad, que si no terminamos el

proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo

el esfuerzo que hemos hecho. No aflojemos, hagamos que todo este esfuerzo

valga la pena. Que Dios bendiga a los argentinos, que las fuerzas del cielo

nos acompañen. Muchas gracias a todos. Buenas noches.