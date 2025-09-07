Pedro Saborido llega a Río Grande con su charla “Creatividad, peronismo y coso”

Rio Grande 08/09/2025.- El Frente Defendamos Tierra del Fuego invita a toda la comunidad de Río Grande a participar de un encuentro único con Pedro Saborido, guionista, escritor y referente cultural del pensamiento nacional y popular. La entrada es libre y gratuita.

La cita será el lunes 8 de septiembre a las 18 horas en el Salón del Club San Martín (O’Higgins 46, Río Grande).

Con su inconfundible mirada irónica y creativa, Saborido compartirá reflexiones sobre la política, el peronismo y la vida cotidiana, en una charla titulada “Creatividad, peronismo y coso”. Una oportunidad para repensar la cultura popular desde el humor y la creatividad, acercando ideas y debates a la militancia y a toda la comunidad fueguina.

Desde el Frente Defendamos Tierra del Fuego destacaron la importancia de esta actividad, “Pedro Saborido es una de las voces más lúcidas y originales del pensamiento nacional. Que esté en Río Grande es una invitación a reflexionar, debatir y también reírnos de nosotros mismos para seguir construyendo una provincia y un país mejor”.

La entrada es libre y gratuita, y se espera la participación de militantes, vecinos y vecinas interesados en compartir un momento de ideas y humor junto a uno de los grandes referentes de la cultura popular argentina.