PAMI Rio Grande: Pretenden privatizarlo o provincializarlo, malestar de los trabajadores y reclamos salariales.

Por Armando Cabral

Rio Grande 17/09/2025.- Fuentes altamente confiables del PAMI en nuestra ciudad informaron hoy que hay serias intenciones del Gobierno Nacional de privatizar o provincializar la institución, la primera opción es tercerizar la atención a los afiliados y la segunda es pasarlo a la provincia, es decir sumarlo a OSEF, lo que obviamente no es aceptado por los trabajadores. Ademas hay reclamos salariales y esta semana se harán públicos, ya que, en promedio el salario es de 1.300.000 pesos y esto los obliga a tener un segundo empleo que en la mayoría de los casos es de choferes de UBER

Los trabajadores del PAMI se encuentran en una situación de incertidumbre debido a despidos masivos y recortes salariales implementados por el gobierno de Javier Milei, afectando su poder adquisitivo y poniendo en riesgo la atención de los jubiladosLos sindicatos han reaccionado con protestas y la creación de mesas de trabajo, buscando frenar el ajuste y exigir la reincorporación de los despedidos, pero denuncian que la situación es un recorte en el sistema de salud y una política nacional de empobrecimiento. 

Despidos y Recortes:
  • Despidos Masivos: 
    A principios de 2025, se produjeron despidos de unos 230 trabajadores en diversas áreas del PAMI, afectando la atención a jubilados y pensionados. 

  • Impacto en la Atención: 
    La reducción de personal en áreas sensibles pone en jaque la cobertura y la atención personalizada que siempre ha caracterizado al PAMI, afectando directamente a los afiliados. 

  • Salarios: 
    Los empleados del PAMI han experimentado una pérdida de más del 40% de su poder adquisitivo, además de la inseguridad laboral. 

Reacciones y Medidas:
  • Protestas y Alerta Gremial: 
    Los sindicatos como ATE y otras organizaciones han declarado estado de alerta y han realizado asambleas y protestas para exigir la reincorporación de los trabajadores y denunciar los recortes. 

  • Mesas de Trabajo: 
    Se han conformado mesas de trabajo entre los representantes gremiales, el gobierno y el Ministerio de Salud para abordar la problemática de los despidos y buscar soluciones. 

  • Acciones Legales: 
    Gremios como UPCN han presentado medidas cautelares para frenar las cesantías y denunciar el incumplimiento del convenio colectivo de trabajo. 

Contexto de las Políticas Gubernamentales:
  • Ajuste en el Sector Público: 
    Los despidos en el PAMI forman parte de un plan de ajuste más amplio del gobierno de Javier Milei en el sector público. 

  • Impacto en el Sistema de Salud: 
    Se denuncia que los recortes en el PAMI se suman a otras medidas que afectan el sistema de salud, poniendo en riesgo los derechos de los trabajadores y la atención a los sectores más vulnerables. 

