PAMI Rio Grande: Pretenden privatizarlo o provincializarlo, malestar de los trabajadores y reclamos salariales.

Los trabajadores del PAMI se encuentran en una situación de incertidumbre debido a despidos masivos y recortes salariales implementados por el gobierno de Javier Milei, afectando su poder adquisitivo y poniendo en riesgo la atención de los jubilados .

Los sindicatos han reaccionado con protestas y la creación de mesas de trabajo, buscando frenar el ajuste y exigir la reincorporación de los despedidos, pero denuncian que la situación es un recorte en el sistema de salud y una política nacional de empobrecimiento.