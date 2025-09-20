Organización Mucho Por Vivir: Solicitan al gobernador ampliación de horario de atención en Salud Mental del HRRG

Tierra del Fuego 20/09/2025.- A través de un anota con la firma de Marcela Leal, presidenta de la Organización Mucho por Vivir, le solicitan al gobernador de la provincia, la modificación y/o ampliación del horario de atención de la guardia de salud mental del Hospital regional Rio Grande y se pase a atender la 24 hs de manera activa. La organización manifiesta que los problemas de salud mental son una causa de muertes por lo que solicitan ademas que, los pacientes tengan acceso a la atención tal como lo establece la Ley Nacional de Salud mental N° 26.257.

Rio Grande, 15 de septiembre de 2025

Al Gobernador Prof. Gustavo Melella

Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego A.e.I.A.S.

S……………………………………/…………………………………..D

De nuestra Consideración:

Por intermedio de la presente, desde la Organización “Mucho Por Vivir”, nos dirigimos a Ud…a afectos de hacerle llegar nuestra preocupación en el marco de la salud pública, específicamente en el área de la salud mental y la prevención del suicidio.

Es por ello, que desde nuestra Organización, solicitamos encarecidamente y de carácter urgente, se pueda rever el horario de atención de la guardia del área de salud mental en el hospital regional Rio Grande.

En la actualidad dicha guardia finaliza su atención a las 18 hs, llevamos 4 meses recibiendo, en la página de nuestra organización, mensajes por la falta de atención luego de dicho horario.

Entendemos que la salud mental no tiene día ni horarios. Según estadísticas oficiales la crisis se acentúan por las noches,convirtiéndose en el momento de mayor vulnerabilidad para la aparición de crisis emocionales siendo un fuerte causal de intentos de suicidio, y suicidio consumado debido a que la falta de luz natural y la relajación pueden exacerbar los síntomas de ansiedad y depresión.

Los trastornos mentales, tienen un impacto significativo en la mortalidad en Argentina como ser la depresión. Según estimaciones, entre 8 y 10 personas con alguna afección en la salud mental no acceden a un diagnóstico preciso, lo que conduce a un alto índice de muerte por suicidio, drogadicción o alcoholismo.

Es una situación de urgencia poder brindar la atención necesaria y es un derecho que toda persona tiene y puedan acceder a la atención medica en la Salud Mental cuando lo requiere,tal como lo establece la Ley Nacional de Salud mental N° 26.257.

Queremos destacar que la segunda causa de muerte en nuestro país es debido a problemáticas en Salud Mental, por eso es necesario que se siga teniendo en agenda gubernamental como parte de la Salud Pública.

Es por ello que solicitamos que:

La atención en el área de salud mental y la activación de protocolos sean las 24 horas de manera “ACTIVA”.

Solicitamos el aumento de profesionales en los hospitales regionales en el área de salud mental, psicólogos y psiquiatras.

Solicitamos la capacitación del personal encargado de la recepción en guardia ante el ingreso de un paciente en CRISIS, puntualizar principalmente la atención empática del personal hacia el paciente.

Que los turnos sean otorgados desde el hospital con más frecuencia evitando protocolos, ha sucedido varios casos en que el paciente ha tenido desenlace fatal por no llegar a tiempo a terapia.

Evitar los protocolos de ingreso como ser:

Pasar por el consultorio TRIAGE, para luego ir al clínico y finalmente al área correspondiente de salud mental.

Como ONG estamos no solo para pedir que se trabaje en esto, sino que estamos para acompañar la propuesta y para ayudar a nuestra provincia. Sabemos que solos no podemos, esta problemática se trabaja en conjunto de cada área de la sociedad, (desde la política, las organizaciones sociales, ONG’s, comedores, escuelas, iglesias, etc.) Por ello es necesario poder abordarla en conjunto desde cada rincón que aporte a mejorar la Salud Mental.

Agradecemos de antemano su tiempo y atención. Quedamos a su disposición para cualquier asunto relacionado. Reciba nuestro cordial saludo.

Atentamente.

Marcela Leal

Presidenta

Correo electrónico: lealmarcela004@gmail.com

Celular: 2964-586174