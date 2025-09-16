No funciona ni la macro ni la micro economía: Argentina un país con pocas reservas.

|País
|Último
|Anterior
|Referencia
|Unidad
|Argentina
|33474
|30500
|2025-06
|Millones De Usd
|Bahamas
|2963
|2970
|2025-07
|Bsd – Millones
|Barbados
|3301469
|3498162
|2025-07
|BBD – Millones
|Belice
|482
|473
|2024-12
|Millones De Usd
|Bolivia
|171
|67.2
|2025-08
|Millones De Usd
|Brasil
|350767
|345111
|2025-08
|Millones De Usd
|Canadá
|127875
|126573
|2025-08
|Millones De Usd
|Chile
|46797
|46209
|2025-08
|Millones De Usd
|Colombia
|64881
|65163
|2025-07
|Millones De Usd
|Costa-Rica
|15246
|14605
|2025-08
|Millones De Usd
|República Dominicana
|13888
|14209
|2025-08
|Millones De Usd
|Ecuador
|8169
|8559
|2025-08
|Millones De Usd
|El Salvador
|4359
|4679
|2025-08
|Millones De Usd
|Guatemala
|29034
|27220
|2025-07
|Millones De Usd
|Guayana
|1127
|1020
|2025-07
|Millones De Usd
|Honduras
|9030
|8729
|2025-07
|Millones De Usd
|Jamaica
|6152
|6114
|2025-08
|Millones De Usd
|México
|244399
|242053
|2025-08
|Millones De Usd
|Nicaragua
|7159
|7015
|2025-08
|Millones De Usd
|Paraguay
|8819
|9050
|2025-08
|Millones De Usd
|Perú
|87550
|87480
|2025-08
|Millones De Usd
|Estados Unidos
|38203
|39471
|2025-07
|Millones De Usd
|Uruguay
|18488
|18647
|2025-08
|Millones De Usd
|Venezuela
|12236
|11406
|2025-08
|Millones De Usd
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar