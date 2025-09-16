Economía, Info general, internacionales, Nacionales, Política

No funciona ni la macro ni la micro economía: Argentina un país con pocas reservas.

Por Armando Cabral

Argentina 16/09/2025.- En 2025, Brasil lidera las reservas internacionales con alrededor de USD 350.767 millones (Agosto 2025). Perú registró un pico histórico de USD 87.550 millones (Agosto 2025), mientras que Chile tenía USD 46.797 millones (Agosto 2025). Bolivia, al primer semestre de 2025, acumuló USD 2.807 millones en reservas internacionales netas, y Uruguay, según datos de 2024, tenía cerca de USD 14.230 millones en reservas internacionales.

País Último Anterior Referencia Unidad
Argentina 33474 30500 2025-06 Millones De Usd
Bahamas 2963 2970 2025-07 Bsd – Millones
Barbados 3301469 3498162 2025-07 BBD – Millones
Belice 482 473 2024-12 Millones De Usd
Bolivia 171 67.2 2025-08 Millones De Usd
Brasil 350767 345111 2025-08 Millones De Usd
Canadá 127875 126573 2025-08 Millones De Usd
Chile 46797 46209 2025-08 Millones De Usd
Colombia 64881 65163 2025-07 Millones De Usd
Costa-Rica 15246 14605 2025-08 Millones De Usd
República Dominicana 13888 14209 2025-08 Millones De Usd
Ecuador 8169 8559 2025-08 Millones De Usd
El Salvador 4359 4679 2025-08 Millones De Usd
Guatemala 29034 27220 2025-07 Millones De Usd
Guayana 1127 1020 2025-07 Millones De Usd
Honduras 9030 8729 2025-07 Millones De Usd
Jamaica 6152 6114 2025-08 Millones De Usd
México 244399 242053 2025-08 Millones De Usd
Nicaragua 7159 7015 2025-08 Millones De Usd
Paraguay 8819 9050 2025-08 Millones De Usd
Perú 87550 87480 2025-08 Millones De Usd
Estados Unidos 38203 39471 2025-07 Millones De Usd
Uruguay 18488 18647 2025-08 Millones De Usd
Venezuela 12236 11406 2025-08 Millones De Usd

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar

loading...