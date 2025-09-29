MULTITUDINARIO ENCUENTRO DE JUVENTUDES DE FUERZA PATRIA EN RÍO GRANDE

Rio Grande 29/09/2025.- Este domingo una multitud de jóvenes de Fuerza Patria se congregó en Río Grande para dialogar y debatir con los candidatos a Diputados y Senadores de esa fuerza y para debatir los temas prioritarios para el país y la provincia.

Participó del encuentro el Gobernador Gustavo Melella, junto a los candidatos a Senadores Cristina López y Federico Runín y al Candidato a Diputado Nacional, Agustín Tita. También estuvo presente Tomás Ledesma, el Diputado Nacional más joven que en la actualidad representa en el Congreso a la Provincia de Entre Ríos.

Durante el evento los y las jóvenes se dividieron en grupos de trabajo y debate junto a los candidatos, al tiempo que pudieron expresar preguntas y preocupaciones de su vida cotidiana. También se dirigió a los presentes el Gobernador Gustavo Melella y se proyectó un mensaje del Intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, quienes alentaron a los jóvenes a hacer oír sus voces y trabajar para cambiar el rumbo de la Argentina.

En este marco, el Candidato a Diputado Nacional, Agustín Tita, expresó que “este encuentro de hoy nos demuestra que las juventudes, saben, se encuentran y se toman su tiempo para venir a hablar y a discutir de política, a utilizar la herramienta más fabulosa que tenemos para transformar la vida de la gente que es la política”.

“Este Gobierno Nacional libertario vino con promesas, vino a contar un sueño que sin lugar a dudas es un sueño para los que tienen mucho, es un sueño solo para unos pocos. Desde el principio nos dimos cuenta de que era todo un relato que habían armado para engañarnos. Por eso el gran desafío que tenemos es hacer realidad ese país distinto que los jóvenes están soñando”, subrayó.

Por su parte, la Candidata a Senadora Cristina López dijo que “es muchísimo lo que estamos viviendo en este tiempo. Este gobierno libertario viene quitarnos nuestros derechos, viene por las Malvinas Argentinas que son nuestras, vienen por nuestra Antártida y sobre todas las cosas viene contra todos los trabajadores y trabajadoras”.

“Hoy más que nunca tenemos que defender las bancas de los discapacitados, las bancas de los estudiantes, las bancas de los trabajadores y trabajadoras. No podemos permitir lo que está pasando en Tierra del Fuego y en toda la Argentina. Es momento de que todos juntos pongamos un freno al odio y a la motosierra de Milei”, recalcó.

Finalmente el Diputado Tomás Ledesma destacó “este encuentro que es mucho más grande que otros en los que he participado en otras provincias y ciudades y esto es para señalarlo. Es fundamental que los jóvenes tengamos vos real y participación en las decisiones importantes”.