Melella celebró el rechazo en el Senado y aseguró que “en estos últimos dos años, Tierra del Fuego no recibió ni un solo peso de los ATN”
PorArmando Cabral
Río Grande, 19/09/2025.- Así lo sostuvo el Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el Prof. Gustavo Melella, a través de sus redes sociales: «Con 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, se rechazó el veto presidencial a la Ley de Aportes del Tesoro Nacional. Esto significa ponerle un freno al abandono y al castigo que las provincias, y sobre todo los argentinos y las argentinas, vienen sufriendo por parte del Gobierno Nacional, que recorta los fondos y provoca que enfrenten serios problemas económicos».
En otro párrafo, el Primer Mandatario Provincial expresó: “En estos últimos dos años, Tierra del Fuego no recibió ni un solo peso de los ATN. Estos fondos, además de ser fundamentales para construir viviendas, fortalecer nuestras escuelas, impulsar obras y acompañar a las pymes, son herramientas que transforman la vida de la gente”.
Por último, Melella celebró: “Hoy se dio un paso muy importante para recuperar el verdadero federalismo y la igualdad de oportunidades en todo el país”.
Rio Grande 18/09/2025.- Lo primero que me viene a la cabeza cuando debo escribir sobre la oposición política en Tierra del Fuego, y teniendo en cuenta que los tres municipios y el gobierno provincial tienen raíces en el peronismo, es que al menos podrían tener la dignidad de disimular su ignorancia.
Rio Grande 11/09/2025.-Parece que fue ayer, aquel 16 de septiembre del año 2000 cuando publicamos las primeras notas en una primitiva pagina de internet que por entonces no era mas que una aventura que podía salir bien o muy mal. Era saltar al vacío, sin ninguna otra referencia, sin parámetros, pero si con una idea básica y fundamental íbamos a ha hacer periodismo libre y desde entonces nunca cambiamos nuestra manera de opinar, de informar y de ver la realidad. Hoy tenemos mas de 700 mil razones para sentirnos muy bien y lo compartimos con ustedes, nuestros lectores y auspiciantes.
Rio Grande 08/09/2025.-Esto había que escribirlo antes de los resultados de la elección en la provincia de Buenos Aires, porque con el diario del lunes todos somos conocedores. Pero lo que es claro que, para los incrédulos, para los que se burlaron de lo que escribimos y firmamos, para los que decir que éramos adivinos o futurólogos, hoy es nuestro tiempo de decirles revisen el archivo de este portal y van a ver que hemos sido los únicos que les dijimos la verdad, los únicos que adelantamos el desastre generalizado y le pusimos nombre Javier Milei. Porque hay que mirar en detalle las políticas publicas de Rio Grande, cuando hay mucho para mostrar y decir, cuando la oposición a los sistemas de dudoso origen nos lleva a buscar salidas con signos de realidad que no hay en otros espacios.
Mundo 31/08/2025.-En este informe se refleja una profunda mirada, no solo a la decadencia de la moda, sino también al colapso de la moral de los consumidores, que compramos y porque, cuanto pesa la calidad de lo que compramos, por sobre su durabilidad, que fuerza tiene un marca y cuando de calidad cuenta a la hora de elegir una prenda. El trabajo esclavo para la producción en masa en lugares como Camboya, India o Vietnam y los insumos que se utilizan. Todo en este amplio repaso de una de las industrias menos investigadas del planeta y que ha tenido su correlato en este país con «empresas» textiles como Kosiuko, Cheeky y Portsaid, Denunciadas por trabajo esclavo, cuyos dueños eran la esposa de Mauricio Macri, Juliana Awada y su hermano Daniel Awada.
Esta es un área lista para widgets. Agregue algunos y aparecerán aquí.