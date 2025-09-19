Economía, Info general, locales, Nacionales, Provinciales

Melella celebró el rechazo en el Senado y aseguró que “en estos últimos dos años, Tierra del Fuego no recibió ni un solo peso de los ATN”

Por Armando Cabral

Río Grande, 19/09/2025.- Así lo sostuvo el Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el Prof. Gustavo Melella, a través de sus redes sociales: «Con 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, se rechazó el veto presidencial a la Ley de Aportes del Tesoro Nacional. Esto significa ponerle un freno al abandono y al castigo que las provincias, y sobre todo los argentinos y las argentinas, vienen sufriendo por parte del Gobierno Nacional, que recorta los fondos y provoca que enfrenten serios problemas económicos».

En otro párrafo, el Primer Mandatario Provincial expresó: “En estos últimos dos años, Tierra del Fuego no recibió ni un solo peso de los ATN. Estos fondos, además de ser fundamentales para construir viviendas, fortalecer nuestras escuelas, impulsar obras y acompañar a las pymes, son herramientas que transforman la vida de la gente”.
Por último, Melella celebró: “Hoy se dio un paso muy importante para recuperar el verdadero federalismo y la igualdad de oportunidades en todo el país”.
