MÁS DE 140 TRABAJADORES Y TRABAJADORAS FUERON ASESORADOS SOBRE TRÁMITES JUBILATORIOS

Tierra del Fuego 16/09/2025.- El Gobierno de la Provincia llevó adelante en Ushuaia, una Jornada Informativa destinada a agentes que se encuentran próximos a iniciar su trámite jubilatorio. De esta manera, se reafirma el compromiso institucional mediante el acompañamiento en cada etapa de la trayectoria laboral.

La actividad fue organizada por el Ministerio de Economía y de manera articulada con referentes de la Caja Previsional de Tierra del Fuego, ANSES, Recursos Humanos Zona Norte y el área de Certificaciones de Servicios y Remuneraciones del sector Haberes, consolidando un espacio de acompañamiento y orientación integral.

Durante el encuentro, se ofrecieron exposiciones informativas por parte de los equipos técnicos de cada organismo participante. Además, se instalaron stands de consulta que permitieron a las personas asistentes realizar preguntas y recibir asesoramiento personalizado sobre sus trámites previsionales, fortaleciendo el acceso a información clara y confiable.

En ese sentido, la secretaria de Capital Humano, María Sara Lovisolo D’Anna, resaltó que «esta instancia de información favorece una gestión previsional más ágil, transparente y organizada, asegurando que cada futuro jubilado pueda ejercer su derecho con más herramientas y, además, brinda un espacio para aclarar dudas específicas y planificar el proceso con mayor seguridad y confianza, claramente era algo que resultaba necesario para las y los agentes y eso se refleja en la importante convocatoria».

Por su parte, el presidente de la Caja de Previsión Social, Roberto Bogarín destacó la importancia de este tipo de instancias de articulación interinstitucional, subrayando que “estas jornadas permiten fortalecer el vínculo con la ciudadanía, acercando el Estado a las personas, facilitando el acceso a la información y garantizando que cada agente pueda transitar su etapa jubilatoria con mayor previsibilidad y acompañamiento”.

En tanto, en Río Grande se llevará adelante próximamente, ampliando el alcance territorial de esta iniciativa. Asimismo, se está trabajando para extender el asesoramiento previsional al personal docente, garantizando el acceso a información específica y actualizada para este sector.

Información para agentes próximos a jubilarse

A través del sitio web de la CPSPTF, en la sección Futuros Beneficiarios > Jubilaciones: https://cpsptf.gob.ar/jubilaciones/

Para consultas adicionales, los interesados pueden comunicarse con la mesa de entrada de Recursos Humanos de la Secretaría de Capital Humano a mesaentradaszs.rrhh@tierradelfuego.gob.ar o al teléfono 2901-591400, interno 1980.