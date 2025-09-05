Luis Sosa: «Aun no sabemos quien es el socio de Terra Ignis, ni cuando vamos a discutir la situación delos trabajadores que se quieren ir»

El secretario General de Petroleros privados, Luis Sosa, confirmó que el gobernador de la provincia, firmo un acuerdo con YPF para que no se vaya a diluir mas el tema de la espera que nos tiene mal a todos los trabajadores en su conjunto, tanto jerárquicos como de otras categorías. En esta semana deberíamos estar viajando para ver quien es el socio de Terra ignis y cuales son las condiciones que la empresa pretende, porque se está hablando de bajas, como se dio en Comodoro Rivadavia, y Rio Gallegos.
Esta entrega de las áreas para invertir en Vaca Muerta, me importa que este viva y no muerta, no me interesa tomar una opinión sobre eso.
Sosa se mostró preocupado por l»a salida de YPF de Tierra del Fuego y los pagos que debería hacer la empresa a los trabajadores que quedan ahora en manos de Terra Ignis hay mucha incertidumbre, remarcó, porque no sabemos que es lo que va a pasar. Nosotros hablamos con el gobernador de la provincia, Gustavo Melella y me dijo «quedate tranquilo que no va a pasar lo que vos estas pensando, espero que no sea así, espero que no nos suelten la mano porque si eso pasa, esta empresa nueva no va a comenzar dela mejor manera».
El dirigente dijo que » nosotros queremos evitar pararle la planta, porque si lo hacemos no se si la van a poder poner en marcha otra vez, queremos evitar todas esas cosas».
NI soñar con 500 trabajadores despedidos, nosotros no queremos que haya un solo despido, pero lamentablemente va a haber algún despido. Hay gente que se quiere ir , de la empresa se quieren ir y tambien me esta demorando cuando empezamos a dialogar con aquella gente que quiere arreglar y no saben nada, o no quieren dar información y que a mi no me anden verseando porque toda mentira tiene patas cortas. Me dicen la verdad y yo le tramito a todos los trabajadores que quieren irse, cuanto seria el pago y que porcentaje les corresponde. No tenemos ni siquiera esa certeza de cuando va a ser», puntualizó.
Fuente: Resumen Económico Radio Provincia