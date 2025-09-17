Los concejales trabajaron en Comisión diferentes iniciativas para la ciudad

Rio Grande 17/09/2025.- Este miércoles se llevó a cabo la habitual reunión de las Comisiones de trabajo del Concejo Deliberante en el que se analizaron diferentes propuestas que se encuentran en debate y que podrían formar parte del Orden del Día de la próxima sesión Ordinaria del Cuerpo.

La reunión contó con la presencia de la titular del Concejo, Guadalupe Zamora y los Concejales Maximiliano Ybars; Walter Abregú; Lucía Rossi; Florencia Vargas; Federico Runin; y Alejandra Arce, asistieron además vecinos y representantes de instituciones públicas y organizaciones civiles que brindaron su opinión sobre las propuestas de su interés.

Entre los temas a tratar se incorporaron a la mesa de debate los proyectos de Ordenanza sobre la Instalación de semáforos inteligentes; como también un “Programa transformación tecnológica del sistema de tránsito urbano de Río Grande”. Un proyecto sobre un “Régimen de regularización de deudas municipales”; y el estacionamiento y pernocte de casas rodantes, motorhome, campers, trailers etc, promovidos por el concejal Maximiliano Ybars.

Sobre este proyecto la Concejal Florencia Vargas también impulsa una iniciativa similar.

Por otra parte, se analizó la refuncionalización y emplazamiento de busto literario en la plaza Aeroposta Argentina del Barrio homónimo; la instalación de iluminación led en la cancha de césped sintético ubicada en el barrio AGP en cuya autoría pertenece a la concejal Florencia Vargas; como también una iniciativa para la creación de un “Programa Municipal de Acompañamiento Familiar para la Adolescencia”.

También se analizó la desafectación de un espacio verde para la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación; una propuesta para colocar una garita de colectivo en calle Mirko Milosevic y Mario Almonacid, la colocación de un reductor de velocidad sobre calle Cabo de Hornos intersección calle Provincias Unidas y la realización de un “Plan de acción urbana para la puesta en valor de la ermita de San Cayetano” para lo cual se contó con la presencia del Padre Luis Ascona, proyectos promovidos por los Concejales Guadalupe Zamora y Matías Löffler.

Además, se evaluó la propuesta para modificar la Ordenanza 1890/04 referida a los Subsidio a ONG’S, asociaciones, clubes, etc, para solventar gastos de balance impulsada por la concejal Lucía Rossi.

También la modificación de la Ordenanza N° 2585/08 sobre la Creación del Consejo Asesor Municipal para personas con capacidades diferentes iniciativa promovida por la Concejal Alejandra Arce que contó con la participación de la Directora de gestión pública de accesibilidad universal; Lic. Peralta Graciela y Subsecretaria de educación y formación para el desarrollo, Lic. Pindek Sara.

Y se analizaron las propuestas del concejal Walter Abregú sobre un reclamo de vecinos por ruidos molestos del local “Tu Lugar”; la colocación de carteles de concientización sobre tenencia responsable de mascotas; y establecer el sentido único de circulación de calle Jorge L. Borges.