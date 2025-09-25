Los combustibles aumentan por hora en Tierra del Fuego, el litro de nafta super llegó a $1135.

-
-
Aumentos específicos en septiembre:
- Ajuste impositivo: A partir del 1° de septiembre se aplicó un incremento parcial en los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC). El incremento fue de $11,168 por litro para la nafta.
- Suba adicional: El 14 de septiembre hubo otro incremento en el precio de los combustibles. En algunas zonas, la nafta súper alcanzó los 1.370 pesos por litro en YPF, y la premium superó los 1.600 pesos.
Aumento en biocombustibles
- El precio del bioetanol de caña de azúcar se fijó en $857 por litro y el de maíz en $785,46 por litro, lo que implica un alza del 4%.
- El biodiesel subió un 3,99%, de $1.354.507 a $1.408.687 por tonelada
El acumulado es escandaloso.
- Nafta súper: Un informe de diciembre de 2024 indicaba un aumento acumulado de 262% para la nafta súper desde noviembre de 2023. En abril de 2025, otro informe mencionaba un aumento del 107,1% en los precios de los combustibles desde el 10 de diciembre. Debido a la falta de información más reciente, esta cifra es orientativa y el valor real es más alto.
- Nafta premium: A diciembre de 2024, el aumento acumulado para la nafta premium era del 252%.
- Gasoil: A la misma fecha, el aumento acumulado para el gasoil era del 248%.
Precios de los combustibles este jueves 25 de septiembre en Rio Grande Tierra del Fuego.