Economía, Info general, locales, Provinciales

Los combustibles aumentan por hora en Tierra del Fuego, el litro de nafta super llegó a $1135.

Por Armando Cabral

Tierra del Fuego 25/09/2025.- Los de los aumentos de combustibles de YPF ya parece una broma de mal gusto, pero uno de los peores golpes a bolsillo de los consumidores. Cómo se puede ver, este ya es el tercer aumento en Septiembre, primero pasó de 1088, a 117817, luego a 1123 y hoy, llegó a 1135 pesos. Todo este aumento que ya no informan las compañías ha llevado a un acumulado de mas de 180% en lo que va de la era Milei. Gas oíl acumula un 248%, nafta super 262% y la nafta premium 252 %, ¿algún salario aumentó en esta proporción? eso se llama inflación.

El aumento de los combustibles se debe al que gobierno autorizó Aumentos de impuestos al biodiesel  en septiembre de 2025.
Entre agosto y lo que va de septiembre se registraron 7 aumentos de combustible pasando de
  • Aumentos específicos en septiembre:
    • Ajuste impositivo: A partir del 1° de septiembre se aplicó un incremento parcial en los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC). El incremento fue de $11,168 por litro para la nafta.
    • Suba adicional: El 14 de septiembre hubo otro incremento en el precio de los combustibles. En algunas zonas, la nafta súper alcanzó los 1.370 pesos por litro en YPF, y la premium superó los 1.600 pesos. 

Aumento en biocombustibles 

  • El precio del bioetanol de caña de azúcar se fijó en $857 por litro y el de maíz en $785,46 por litro, lo que implica un alza del 4%.
  • El biodiesel subió un 3,99%, de $1.354.507 a $1.408.687 por tonelada

El acumulado es escandaloso.

  • Nafta súper: Un informe de diciembre de 2024 indicaba un aumento acumulado de 262% para la nafta súper desde noviembre de 2023. En abril de 2025, otro informe mencionaba un aumento del 107,1% en los precios de los combustibles desde el 10 de diciembre. Debido a la falta de información más reciente, esta cifra es orientativa y el valor real es más alto.
  • Nafta premium: A diciembre de 2024, el aumento acumulado para la nafta premium era del 252%.
  • Gasoil: A la misma fecha, el aumento acumulado para el gasoil era del 248%. 

Precios de los combustibles este jueves 25 de septiembre en Rio Grande Tierra del Fuego.

loading...