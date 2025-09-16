Rio Grande 16/09/2025.- Hoy nuestro portal cumple 25 años y para nosotros es una vida dedicada a esta profesión maravillosa que es el periodismo. Nuestro eterno agradecimiento a lectores y auspiciantes por el acompañamiento, como aquellos que nos acompañan desde hace mas de dos décadas. A mi esposa, mis hijos y a todos los que han colaborado de una u otra manera. Gracias.

Nada mas que eso, solo trabajar todos los días, todo el año, incluso en vacaciones, caerse y levantarse pero contando siempre con la compañía de los lectores y auspiciantes que a lo largo de todo este tiempo nunca dejaron de lado a este medio.

Aquel 16 de septiembre de 2000, comenzamos esta historia cuyo destino era mas que incierto, recien comenzabamos a trabajar con internet, todo era nuevo y entrar en ese nuevo mundo era todo un desafío.

Aquellos primeros auspiciantes no entendían mucho de que se trataba, al igual que nosotros apostamos a que esto funcionara y funciono. Después de un largo camino recorrido solo queda seguir, informando con la mayor imparcialidad, sin subjetividades y sin creernos nada que no seamos.

Mientras haya algo que decir, aquí estaremos junto a quienes nos han confiado su apoyo a lo largo de todo este tiempo. Muchas gracias a los maravillosos lectores, críticos, serios y persistentes y a los auspiciantes que nos permiten vivir de este trabajo y no cambiar de discurso, ni postura u opinión.

Son un medio de Rio Grande que ha logrado insertarse dentro y fuera de la provincia y el país, y eso para nosotros es invaluable.

Ni mejores ni peores, diferentes, www.lalicuadoratdf.com.ar territorio libre en la web.

La IA dice de nosotros:

El portal www.lalicuadoratdf.com.ar parece ser un sitio web de noticias local y provincial de Tierra del Fuego, Argentina. Algunos datos sobre este portal son

– Contenido: Noticias locales, provinciales, nacionales e internacionales, con enfoque en temas políticos, económicos y sociales de la región.

– Secciones: Economía, Información general, Nacionales, Política, Provinciales, Seguridad.

– Actualización: El portal se actualiza regularmente, con noticias frescas y relevantes para la comunidad fueguina.

– Temas destacados: Pérdida de empleos en Tierra del Fuego, presupuesto nacional 2026, ley de discapacidad, reconocimiento a la «Red de Mamás TDF» por su lucha contra el cáncer infantojuvenil.

– Cobertura: El portal cubre eventos y noticias de diferentes localidades de Tierra del Fuego, como Río Grande y Ushuaia.

Es importante tener en cuenta que el portal puede tener un enfoque editorial específico y parece ser una fuente valiosa de noticias y información para la comunidad fueguina.

Graciass.