La probabilidad de recesión se acelera y encendió la alarma

Argentina 19/09/2025.- En medio del ruido cambiario y la política caliente, la probabilidad de recesión trepó al 98%. El dato sacude a mercados y empresas. Todos los números.

La Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) encendió la alarma: la probabilidad de que Argentina ingrese en recesión llegó en agosto a 98,61%, contra el 56,16% de julio. El dato, incluido en el Índice Líder (IL) que elabora el Centro de Investigación en Finanzas de la UTDT, marcó un salto de más de 42 puntos porcentuales en apenas treinta días.

Cómo se construye el índice

El IL es un indicador que busca anticipar los cambios de fase del ciclo económico, señalando los momentos de salida de la expansión y entrada en recesión. Para su cálculo se utilizan diez series mensuales: