LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ALCANZÓ UN NUEVO ACUERDO SALARIAL CON LOS GREMIOS MUNICIPALES

Ushuaia 25/09/2025.- El intendente Walter Vuoto encabezó la mesa paritaria municipal junto al jefe de Gabinete y funcionarios del Ejecutivo, en un encuentro con las representaciones gremiales que integran el ámbito de la Municipalidad de Ushuaia, incluyendo ATE, SOEM, ASEOM, SPJ, SEMUP, SAdEM y UPCN.

En la reunión, llevada adelante este miércoles se alcanzó un nuevo acuerdo salarial que establece un incremento total del 5%, distribuido en un 3% para septiembre (con base en agosto) y un 2% adicional para octubre (con base en septiembre). Asimismo, se resolvió que, en caso de que la inflación de septiembre supere el 2%, se adicionará automáticamente la diferencia a los haberes de los trabajadores y trabajadoras municipales. Además, a partir de la firma de este acuerdo, queda sin efecto el concepto de “Item Transitorio” acordado mediante actas anteriores.

Durante el encuentro, el intendente Vuoto destacó la importancia del diálogo y el consenso alcanzado, señalando que este acuerdo es fruto de un trabajo conjunto con los sindicatos, garantizando la recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras municipales, con responsabilidad y priorizando siempre el bienestar de las familias municipales.

En complemento al acuerdo paritario, el Ejecutivo dictó un decreto mediante el cual se otorgará una suma extraordinaria de $30.000 por única vez, neta, no remunerativa y no bonificable, que alcanzará a la totalidad del personal municipal, cualquiera sea su modalidad contractual.

El acuerdo paritario alcanzado fue rubricado por todas las representaciones gremiales, constituyendo un paso más en el fortalecimiento de la negociación colectiva en la Municipalidad de Ushuaia.

La próxima mesa técnica se fijó para el 1° de octubre, mientras que la continuidad de la discusión salarial será el 14 de noviembre.