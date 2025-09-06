LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y LA UNTDF FORTALECEN LA COOPERACIÓN INSTITUCIONAL CON LA FIRMA DE CONVENIOS

Tierra del Fuego 06/09/2025.- La Agencia de Innovación de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego rubricaron un Convenio Marco de Colaboración y Cooperación Institucional y un Convenio Específico con el Museo del Fin del Mundo, con el objetivo de potenciar el trabajo conjunto en el ámbito académico, cultural, científico y tecnológico de la provincia.

El acto fue encabezado la presidenta de la Agencia de Innovación, Analía Cubino, y por el rector de la UNTDF, Mariano Hermida, quienes destacaron la importancia de estos acuerdos para fortalecer el desarrollo territorial, la preservación del patrimonio cultural y la generación de conocimiento abierto y accesible para toda la comunidad.

El Convenio Marco tiene como finalidad profundizar las relaciones de cooperación y asistencia recíproca, estableciendo acciones conjuntas que contemplan: Proyectos de investigación y desarrollo; organización de actividades académicas, científicas y culturales (conferencias, seminarios, simposios, congresos); programas de formación profesional y extensión comunitaria; publicaciones en materia de desarrollo académico, innovación y transferencia tecnológica y promoción de la educación y la sensibilización de la comunidad universitaria.

Por otro lado, el Convenio Específico con el Museo del Fin del Mundo se enfoca en la preservación del patrimonio histórico y cultural de la provincia.

A través de este acuerdo, se realizará la organización, digitalización y conservación de materiales audiovisuales y sonoros. Los resultados de este trabajo estarán disponibles de manera gratuita para toda la comunidad, garantizando el acceso al patrimonio documental de la provincia. Este convenio tendrá una duración de cuatro años, con posibilidad de renovación.

En este sentido, Cubino, destacó la importancia del acuerdo con el Museo y dijo que “la innovación también tiene que ver con la manera en la que cuidamos y ponemos en valor nuestra memoria cultural”, al tiempo que agregó: “Con este convenio fortalecemos la articulación entre las instituciones para garantizar que las nuevas generaciones accedan al conocimiento y al patrimonio que nos constituye como sociedad”.

“Este trabajo conjunto refleja el espíritu de la Agencia: promover el desarrollo con identidad, con ciencia y con cultura”, sostuvo y concluyó: “Con la firma de estos convenios, la UNTDF y la Agencia de Innovación reafirman su compromiso con el trabajo colaborativo, la preservación del patrimonio cultural y la promoción del conocimiento como bien público.