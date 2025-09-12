Junto a más de 50 jóvenes de Río Grande El Concejo Deliberante presentó el programa “Concejales Estudiantiles”

En el Museo Virginia Choquintel se realizó el lanzamiento del programa “Concejales Estudiantiles”, impulsado por el Concejo Deliberante de Río Grande.

El evento fue presidido por la presidenta del Cuerpo, concejal Guadalupe Zamora, contando además del acompañamiento de los ediles Matías Löffler, Walter Abregú, Jonatan Bogado y Alejandra Arce como así también contó con una amplia participación de alumnos de distintos establecimientos secundarios, acompañados por sus familias, docentes, tutores y coordinadores.

Tras la presentación del programa “Concejales Estudiantiles”, la presidenta del Concejo, concejal Guadalupe Zamora, celebró la convocatoria y resaltó la trascendencia de la iniciativa, manifestando que “decidimos este año abrir este espacio de participación para los jóvenes, que sabemos del compromiso democrático que tienen, por lo cual es fundamental brindar estos ámbitos donde puedan expresar su voz, conocer cómo funciona nuestra casa legislativa y comenzar a debatir propuestas e ideas para la ciudad”.

Además, agregó que “durante la jornada, los estudiantes expusieron sus primeras reflexiones y expectativas. También estuvo presente un ex participante del programa, quien años atrás fue concejal por un día y hoy, ya como profesional, compartió su experiencia con los nuevos integrantes”.

Zamora destacó que estos encuentros no solo “permiten a los jóvenes interiorizarse sobre la gestión municipal, sino también generar lazos y aprendizajes colectivos”, dijo, al tiempo que agregó que “un profesor mío lo llamaba la comensalidad: conocerse, intercambiar ideas, debatir sanamente y lograr que la voz de los jóvenes sea tenida en cuenta, eso es lo que buscamos con este programa”, afirmó.

De cara a lo que viene, la edil informó que “ya son más de 50 los inscriptos y que en los próximos días se elaborará un cronograma de trabajo con los distintos despachos del Concejo”.

Por último, sostuvo que “nos espera un gran desafío, porque cada uno de los jóvenes podrá vivir de cerca la dinámica de la institución y aportar su mirada sobre la ciudad que quieren construir”, concluyó Zamora.