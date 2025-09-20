Hoy se inaugura el Centro Municipal de Bienestar para Personas Mayores “Papa Francisco”

La inauguración de este espacio, único por su calidad en toda la provincia, refleja el compromiso de la gestión municipal con el cuidado y el acompañamiento de las y los adultos mayores.

El mismo se convertirá en un lugar de contención, atención y esparcimiento para los adultos mayores de nuestra ciudad con una magnifica vista al mar y su ejecución se llevó adelante con fondos municipales, confirmando que hay un estado presente acompañando, en este caso, a nuestros abuelos.

La inauguración se llevará adelante este sábado 20 de septiembre a las 12:00 horas en Elcano 893.