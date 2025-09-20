Hoy se inaugura el Centro Municipal de Bienestar para Personas Mayores “Papa Francisco”
PorArmando Cabral
Rio Grande 20/09/2025.- Río Grande, 20 de septiembre del 2025.- Según explicó la Lic. Ivana Ybars, Secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, el Centro Municipal de Bienestar para Personas Mayores «Papa Francisco», fue posible culminarlo con la utilización de fondos municipales y gracias al trabajo de gestión y administración que viene realizando el intendente Martín Perez. Ybars se mostró muy satisfecha con esta obra que estiman albergará a unos 2000 adultos y adultas mayores por mes, y que cuenta con una superficie de unos 500 metros cuadrados, donde se dictarán diversas actividades en pos de una adultez mayor activa.
La inauguración de este espacio, único por su calidad en toda la provincia, refleja el compromiso de la gestión municipal con el cuidado y el acompañamiento de las y los adultos mayores.
El mismo se convertirá en un lugar de contención, atención y esparcimiento para los adultos mayores de nuestra ciudad con una magnifica vista al mar y su ejecución se llevó adelante con fondos municipales, confirmando que hay un estado presente acompañando, en este caso, a nuestros abuelos.
La inauguración se llevará adelante este sábado 20 de septiembre a las 12:00 horas en Elcano 893.
Rio Grande 18/09/2025.- Lo primero que me viene a la cabeza cuando debo escribir sobre la oposición política en Tierra del Fuego, y teniendo en cuenta que los tres municipios y el gobierno provincial tienen raíces en el peronismo, es que al menos podrían tener la dignidad de disimular su ignorancia.
Rio Grande 11/09/2025.-Parece que fue ayer, aquel 16 de septiembre del año 2000 cuando publicamos las primeras notas en una primitiva pagina de internet que por entonces no era mas que una aventura que podía salir bien o muy mal. Era saltar al vacío, sin ninguna otra referencia, sin parámetros, pero si con una idea básica y fundamental íbamos a ha hacer periodismo libre y desde entonces nunca cambiamos nuestra manera de opinar, de informar y de ver la realidad. Hoy tenemos mas de 700 mil razones para sentirnos muy bien y lo compartimos con ustedes, nuestros lectores y auspiciantes.
Rio Grande 08/09/2025.-Esto había que escribirlo antes de los resultados de la elección en la provincia de Buenos Aires, porque con el diario del lunes todos somos conocedores. Pero lo que es claro que, para los incrédulos, para los que se burlaron de lo que escribimos y firmamos, para los que decir que éramos adivinos o futurólogos, hoy es nuestro tiempo de decirles revisen el archivo de este portal y van a ver que hemos sido los únicos que les dijimos la verdad, los únicos que adelantamos el desastre generalizado y le pusimos nombre Javier Milei. Porque hay que mirar en detalle las políticas publicas de Rio Grande, cuando hay mucho para mostrar y decir, cuando la oposición a los sistemas de dudoso origen nos lleva a buscar salidas con signos de realidad que no hay en otros espacios.
Mundo 31/08/2025.-En este informe se refleja una profunda mirada, no solo a la decadencia de la moda, sino también al colapso de la moral de los consumidores, que compramos y porque, cuanto pesa la calidad de lo que compramos, por sobre su durabilidad, que fuerza tiene un marca y cuando de calidad cuenta a la hora de elegir una prenda. El trabajo esclavo para la producción en masa en lugares como Camboya, India o Vietnam y los insumos que se utilizan. Todo en este amplio repaso de una de las industrias menos investigadas del planeta y que ha tenido su correlato en este país con «empresas» textiles como Kosiuko, Cheeky y Portsaid, Denunciadas por trabajo esclavo, cuyos dueños eran la esposa de Mauricio Macri, Juliana Awada y su hermano Daniel Awada.
