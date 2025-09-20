Economía, Info general, locales, Política, seguridad

Hoy se inaugura el Centro Municipal de Bienestar para Personas Mayores “Papa Francisco”

Por Armando Cabral

Rio Grande 20/09/2025.- Río Grande, 20 de septiembre del 2025.- Según explicó la Lic. Ivana Ybars, Secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, el Centro Municipal de Bienestar para Personas Mayores «Papa Francisco», fue posible culminarlo con la utilización de fondos municipales y gracias al trabajo de gestión y administración que viene realizando el intendente Martín Perez. Ybars se mostró muy satisfecha con esta obra que estiman albergará a unos 2000 adultos y adultas mayores por mes, y que cuenta con una superficie de unos 500 metros cuadrados, donde se dictarán diversas actividades en pos de una adultez mayor activa.

La inauguración de este espacio, único por su calidad en toda la provincia, refleja el compromiso de la gestión municipal con el cuidado y el acompañamiento de las y los adultos mayores.

El mismo se convertirá en un lugar de contención, atención y esparcimiento para los adultos mayores de nuestra ciudad con una magnifica vista al mar y su ejecución se llevó adelante con fondos municipales, confirmando que hay un estado presente acompañando, en este caso, a nuestros abuelos.

La inauguración se llevará adelante este sábado 20 de septiembre a las 12:00 horas en Elcano 893.

loading...