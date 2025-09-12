GOBIERNO CONTINÚA REALIZANDO EN ORGANISMOS PÚBLICOS JORNADAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y ACOSO LABORAL

Tierra del Fuego 12/09/2025.- A través de la Oficina Provincial de Atención y Tratamiento de Violencia y/o Acoso Laboral (OPAVAL), la cartera laboral refuerza su política de formación orientada a promover espacios laborales libres de violencia.

Durante el inicio del segundo semestre se llevaron adelante nuevos Talleres de Formación dirigidos al personal del Servicio Penitenciario Provincial y a directivos y jefes de servicio del Centro Provincial de Rehabilitación, dependiente del Ministerio de Salud.

En este sentido, la ministra Sonia Castiglione subrayó la importancia de sostener una política activa de prevención y formación en toda la provincia. Remarcó el valor de estas acciones al señalar que “lo más valioso de estas capacitaciones es que no se trata de acciones aisladas, sino de un trabajo sostenido que alcanza a distintos ámbitos de la provincia. Llegar a cada espacio, generar debate y brindar herramientas concretas nos permite construir un piso común de derechos y responsabilidades en el mundo del trabajo”.

En ambos encuentros se abordaron los alcances del Convenio 190 y la Recomendación 206 de la OIT, el Protocolo de Actuación dispuesto por el Decreto Provincial N.º 2270/22, y las funciones específicas que cumple la OPAVAL dentro del Ministerio de Trabajo y Empleo.

Las Jornadas se desarrollaron con alta participación y receptividad por parte de las y los trabajadores. En ese sentido, la subsecretaria de Violencia Laboral, Daiana Yanel Ortiz, sostuvo que “cada encuentro confirma la importancia de llevar esta capacitación a los distintos organismos. Encontramos equipos con gran predisposición a escuchar, dialogar y repensar sus prácticas cotidianas, lo que convierte estas jornadas en una herramienta concreta de prevención y sensibilización”.

Estas acciones se enmarcan en una estrategia integral que contempla la atención de casos, la prevención y la formación continua en sectores tanto públicos como privados. La OPAVAL sostiene una agenda activa de capacitaciones y acompañamiento institucional en toda la provincia.

“Cada encuentro confirma la necesidad de estar presentes en territorio, cerca de los equipos de trabajo. Es una tarea que exige continuidad y compromiso, y vamos a seguir avanzando para que cada organismo cuente con las herramientas necesarias para prevenir, actuar y acompañar ante situaciones de violencia o acoso” concluyó Ortiz.

Para consultas o denuncias, las personas pueden comunicarse con la OPAVAL a través del correo electrónico: oval@trabajotdf.gob.ar o acercarse a las delegaciones del Ministerio de Trabajo y Empleo, en el horario de 9 a 15 hs: Juana Fadul 204 en Ushuaia, Pedro Oliva 526 en Tolhuin y Obligado 750 en Río Grande.