GOBIERNO ACOMPAÑÓ EL INICIO DEL CAMPEONATO ARGENTINO DE SELECCIONES MAYORES Y SUB-19 DE HOCHEY PISTA

Tierra del Fuego 18/09/2025.- Con un emotivo acto inaugural en el Polideportivo “Alejandro Guata Navarro” de Río Grande, se dio inicio el Campeonato Argentino de Selecciones Mayores y Sub-19, lo que representa un evento histórico para la cuidad y Tierra del Fuego, en lo que se refiere al desarrollo del hockey en la región.

La Vicegobernadora Mónica Urquiza, participó de la ceremonia y resaltó la importancia de realizar un evento deportivo de tal magnitud en la ciudad de Río Grande, además de felicitar a todos los equipos locales y visitantes por su esfuerzo y compromiso con la disciplina. También estuvieron presentes autoridades provinciales, locales y las delegaciones.

El certamen deportivo se desarrollará desde este jueves 18 hasta el domingo 21, donde Río Grande será sede del evento nacional que reúne a 14 seleccionados de todo el país, en las categorías Mayores Damas, Mayores Caballeros y Sub-19 femenino.

La primera jornada se disputa íntegramente en el Instituto María Auxiliadora (IMA), con 9 partidos programados, además de contar con el Anexo del Microestadio como la otra sede de los encuentros, espacios cedidos por la Secretaría de Deportes para el exitoso desarrollo del evento.