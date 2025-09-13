Gastón Díaz: “Defender Tierra del Fuego es combatir la explotación ilegal de nuestro petróleo en Malvinas”

Rio Grande 13/09/2025.- El candidato a senador nacional por Defendamos Tierra del Fuego, Dr. Gastón Díaz, se refirió al tardío rechazo de la Cancillería argentina a la actividad ilegal de la empresa Navitas Petroleum LP en las Islas Malvinas. Para el dirigente fueguino, resulta llamativo que el Gobierno Nacional se haya expresado de este modo recién ahora, tras meses de silencio y sin acciones concretas.

Díaz recordó que Navitas Petroleum es una compañía israelí que en 2021 tomó el control del proyecto Sea Lion —conocido en español como León Marino— en la cuenca norte de Malvinas. Estas operaciones, que se realizan bajo licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno colonial, son ilegales y fueron declaradas clandestinas mediante la Resolución 240 de 2022 de la Secretaría de Energía, que inhabilitó a la empresa por veinte años.

El candidato señaló que desde la asunción de Javier Milei nunca hubo condenas públicas ni gestiones ante el gobierno de Israel para frenar estas actividades, ni protestas firmes contra el Reino Unido por la continuidad de la explotación petrolera en territorio argentino ocupado. “Hoy, justo en vísperas de la llegada a Buenos Aires de un nuevo embajador británico con fuertes vínculos en la industria hidrocarburífera, aparece este pronunciamiento. La coincidencia no es casual y plantea serias dudas sobre si el gobierno está intentando cubrirse frente a las críticas por su inacción o si, por el contrario, prepara el terreno para negocios aún más grandes a costa de la soberanía nacional”, sostuvo Díaz en la red social X.

Finalmente, el candidato fueguino subrayó que “necesitamos voces firmes e idóneas en el Congreso que representen a nuestra provincia con claridad y decisión”, concluyó.