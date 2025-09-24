FUERZA PATRIA GANA LAS CALLES DE RÍO GRANDE CONTRA EL AJUSTE DE MILEI

Tierra del Fuego 24/09/2025.- Los candidatos de Fuerza Patria acompañados de cientos de simpatizantes recorrieron barrios de Río Grande llevando sus propuestas contra el ajuste del Presidente Milei. Participaron los candidatos a Diputados Nacionales Agustín Tita y Paola Mancilla y los candidatos a Senadores Cristina López y Federico Runín.

Durante la caminata Tita aseguró que “es importante que lleguemos al Congreso para poner límites al ajuste descomunal del Gobierno Nacional que no hace más que favorecer a los ricos y castigar a los más débiles”.

“Todos sabemos el desafío que implican estas elecciones y la importancia que tiene el rol del Estado para mejorar la vida de la gente. Y es el Pueblo quien resuelve los grandes desafíos que hemos tenido en la Argentina a lo largo de la historia. Este es otro más y estamos seguros de que el 26 de octubre la gente nos va a acompañar para torcer este rumbo que tanto mal le hace a nuestro país”, agregó.

Por su parte, Cristina López expresó que “estoy convencida de que el 26 de octubre Fuerza Patria va a ganar. El presidente Milei está en Estados Unidos y a cambio de plata quiere entregar la Base Naval Integrada de Ushuaia. Nosotros tenemos que prohibirlo, nosotros tenemos que salir a repudiar toda la entrega que están haciendo con nuestra provincia”.

“Desde las fábricas, las universidades, los discapacitados, los jubilados, es mucho el atropello que estamos viviendo como Pueblo. Es mucho el atropello que está viviendo Tierra del Fuego. Por eso es fundamental ponerle un freno a este Presidente”, recalcó.

A su turno, Federico Runín, dijo que “es importante que se entienda que este 26 de octubre no están en juego solamente dos bancas en el Senado o dos en la Cámara de Diputados, sino que realmente lo que se define es la profundización del ajuste o ponerle un freno a Milei. Tenemos un gran equipo de trabajo, con Cristina López, con Agustín Tita, con Paola Mancilla, una lista que representa a las tres ciudades de la provincia de Tierra del Fuego y estamos convencidos de que vamos a hacer una gran elección”.

Finalmente, Mancilla comentó que “como ya sabemos estamos viviendo con mucha tristeza lo que está pasando. Pero hoy más que nunca Fuerza Patria es la respuesta para este gobierno que nos está lastimando tremendamente en toda la provincia y en todo el país”.

“La Patria nos necesita y como siempre lo hicimos tenemos que estar al lado de nuestros jubilados, de la gente con discapacidad, de todos los que la están pasando mal”, concluyó.