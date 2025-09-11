FATE, BRIDGESTONE Y PIRELLI Fábricas de neumáticos en mínimos históricos: advierten que su continuidad está en riesgo

Argentina 11/09/2025.- FATE, Bridgestone y Pirelli alertaron que atraviesan una crisis estructural por caída del consumo y competencia importada. El gremio SUTNA rechaza sus argumentos y mantiene las medidas de fuerza.

La negociación paritaria en el sector del neumático quedó marcada por un cruce de acusaciones en un escenario de crisis. Las principales fabricantes del país —FATE, Bridgestone y Pirelli— advirtieron que la producción se encuentra en “mínimos históricos” y que la situación es “estructural”, al punto de poner en duda la continuidad de la actividad en Argentina.

Según las empresas, la recesión redujo drásticamente la demanda interna y la apertura a las importaciones complicó aún más la operatoria. En ese marco, plantearon que las exigencias salariales del gremio resultan “inviables” y reclamaron “responsabilidad” en la mesa de negociación.

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA), en cambio, rechazó la postura empresaria y denunció un intento de “rebaja salarial encubierta”. Además, cuestionó que las compañías no presentaran documentación que respalde la existencia de pérdidas, recordando que en los últimos balances “sólo figuran ganancias”.

El gremio también acusó a las empresas de destinar inversiones a otros rubros y de fomentar importaciones que afectan el empleo local. En este contexto, ratificó que continuará con medidas de fuerza hasta alcanzar una propuesta salarial que compense la inflación acumulada.

Ante la falta de acuerdo, el Ministerio de Trabajo instó a ambas partes a retomar el diálogo y fijó una nueva audiencia para el próximo viernes 12 de septiembre.

(InfoGEI)Ac