«ESTE LUGAR ES SÍMBOLO DE CUIDADO, DIGNIDAD Y RECONOCIMIENTO»

Rio Grande 21/09/2025.- Lo sostuvo el intendente Martín Perez en el marco de la inauguración del nuevo Centro de Bienestar para Personas Mayores “Papa Francisco”: un espacio pensado para el cuidado, la recreación y la integración de los adultos y adultas mayores de Río Grande. El edificio fue concluido con fondos municipales y permitirá reforzar las políticas públicas que tienen como prioridad a las personas mayores.

La apertura del Centro de Bienestar para Personas Mayores «Papa Francisco» fue encabezada por el intendente Martín Perez y Centros de Jubilados de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande. Tambien estuvo presente el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington.

En su alocución, el Intendente celebró: «hoy vivimos un día histórico para Río Grande. Con enorme alegría inauguramos el Centro de Bienestar para Personas Mayores ‘Papa Francisco’, un espacio que soñamos, que defendimos y que hoy se hace realidad gracias al esfuerzo de toda nuestra comunidad”.

Destacó que “este lugar no es sólo un edificio. Es un símbolo. Un símbolo de cuidado, de dignidad y de reconocimiento a quienes han trabajado toda su vida para construir la ciudad que hoy disfrutamos”.

Asimismo, recordó las palabras del Papa Francisco: “un pueblo que no cuida a sus ancianos no tiene futuro, porque pierde la memoria y las raíces” y subrayó: “nosotros elegimos cuidar, elegimos reconocer y elegimos honrar. Porque ustedes son memoria viva y raíces profundas de Río Grande”.

El Intendente señaló: “en un contexto muy difícil, donde el Gobierno Nacional decidió frenar el financiamiento de la obra pública y llevar adelante políticas de ajuste y vaciamiento que golpean a los más vulnerables, nosotros tomamos otra decisión: con recursos propios, con esfuerzo municipal, sostener este proyecto y terminarlo. Porque creemos en un Estado presente, que acompaña y que nunca abandona a su gente”.

A su vez, resaltó el trabajo sostenido en políticas para personas mayores: “Lo hemos demostrado en estos años: cada programa, cada taller, cada política para los adultos mayores la hemos defendido y potenciado. Porque ustedes son una de nuestras prioridades. Y hoy este Centro viene a reafirmar que, en Río Grande, los derechos no se recortan: se amplían”.

Perez retomó nuevamente un mensaje del Papa Francisco: «donde no se honra a los ancianos, no hay futuro para los jóvenes” y en este sentido, manifestó que “este Centro es también un puente entre generaciones. Aquí, la experiencia y la sabiduría de ustedes se transmitirá a nuestros hijos y nietos. Aquí se cultivarán valores que nos van a guiar como comunidad”.

Finalmente, y dirigiéndose a las y los adultos mayores, Perez manifestó: queeridas y queridos adultos mayores: este es su lugar, su casa. Queremos que lo llenen de vida, de alegría, de actividades, de encuentros. Queremos que sepan que no están solos, que el Municipio está y va a seguir estando a su lado”.

«En estos tiempos difíciles, abrir este Centro es también un abrazo colectivo. Un abrazo de toda la comunidad de Río Grande que dice con claridad: elegimos estar juntos, elegimos cuidarnos, elegimos la esperanza”, concluyó.

Acompañaron la inauguración: la secretaria de Gobierno de Tolhuin, Ana Paula Cejas; los legisladores Matías Lapadula y Damián Loffler; la concejala de Ushuaia, Daiana Freiberger; los concejales de Río Grande: Alejandra Arce, Jonatan Bogado y Florencia Vargas; referentes de SITOS, UPCN, ASOEM, ATE, ASIMRA, Camioneros; representantes de la Cámara de Comercio de Río Grande; la directora Ejecutiva Local del Departamento de Políticas Sociales de PAMI, Beatriz Duarte, el Centro de Veteranos Malvinas Argentinas.