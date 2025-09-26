Espeche pidió convocar a Comisión para abordar la regulación del transporte privado por plataformas digitales.

En su pedido, Espeche recordó que la problemática del transporte público y privado “va en aumento y la falta de acción por parte del Municipio está afectando tanto a los vecinos y vecinas como a quienes trabajan al volante”.
El concejal remarcó la necesidad de brindar respuestas concretas y herramientas a la comunidad:
“No podemos seguir sin planificación ni gestión en un tema tan sensible como el transporte. Debemos dar certezas a los trabajadores y trabajadoras del sector, así como también a los usuarios que dependen a diario de estos servicios”, señaló Espeche.
Con esta iniciativa, el edil reafirma su compromiso de acompañar a los vecinos y vecinas, y de dar respuestas a las demandas tanto de la comunidad como de quienes se desempeñan en el transporte de pasajeros (taxis, remises, Uber y otros servicios).