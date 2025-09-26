Espeche pidió convocar a Comisión para abordar la regulación del transporte privado por plataformas digitales.

Ushuaia 26/09/2025.- El concejal Vladimir Espeche presentó una nota solicitando al presidente de la Comisión N°4 del Concejo Deliberante que se convoque de forma urgente a una reunión para tratar los distintos proyectos de ordenanza destinados a regular el servicio de transporte privado a través de plataformas digitales en la ciudad de Ushuaia.

En su pedido, Espeche recordó que la problemática del transporte público y privado “va en aumento y la falta de acción por parte del Municipio está afectando tanto a los vecinos y vecinas como a quienes trabajan al volante”.

El concejal remarcó la necesidad de brindar respuestas concretas y herramientas a la comunidad:

“No podemos seguir sin planificación ni gestión en un tema tan sensible como el transporte. Debemos dar certezas a los trabajadores y trabajadoras del sector, así como también a los usuarios que dependen a diario de estos servicios”, señaló Espeche.

Con esta iniciativa, el edil reafirma su compromiso de acompañar a los vecinos y vecinas, y de dar respuestas a las demandas tanto de la comunidad como de quienes se desempeñan en el transporte de pasajeros (taxis, remises, Uber y otros servicios).