EMPRENDEMOS DESDE EL SUR: GRAN EXPO DE EMPRENDEDORES DE LA PROVINCIA

La jornada será una oportunidad para exponer productos y propuestas, generar contactos y compartir experiencias, impulsando la innovación y fortaleciendo la economía local.
Podrán participar feriantes, productores y productoras interesados en presentar sus proyectos. Para sumarse, deberán completar el formulario de preinscripción disponible en el siguiente enlace:
https://inscripciones.website/emprendemos-desde-el-sur/
La actividad es organizada de manera conjunta por el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Ushuaia y coincide con la celebración del 141° aniversario de la capital provincial.