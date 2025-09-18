El presidente de la UIA advirtió por el freno en la industria

Argentina 18/09/2025.- La Unión Industrial Argentina alertó por el parate en construcción, textil y calzado. “Vemos con preocupación la actividad”, advirtió Martín Rappallini.

Las recientes declaraciones de Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), reavivaron las preocupaciones sobre el desempeño económico del país. En una entrevista radial, el dirigente alertó por la caída en sectores clave y advirtió: “Vemos con preocupación cómo va a seguir la actividad”.

Sectores que volvieron a caer

Rappallini señaló que ramas como la construcción, el textil, el calzado y la metalmecánica atraviesan un nuevo retroceso. “La industria es muy heterogénea. Ya había sectores que venían con un parate, pero eso se incrementó este último mes”, explicó.

El presidente de la UIA puso el foco en la construcción y en sus insumos básicos. “El cemento venía con una caída importante y la última vez tuvo un retroceso intermensual. El índice Construya también mostró una baja julio-agosto”, precisó.

Un escenario de piso y retroceso

El dirigente planteó que la economía tocó un piso en 2024, logró recuperarse hasta marzo, pero desde mitad de año volvió a mostrar signos negativos. “Desde julio y agosto estamos viendo una leve caída en algunos sectores”, indicó.

Fuente: GLP