EL MUNICIPIO Y LA UNTREF TRABAJARÁN EN CONJUNTO PARA POTENCIAR EL DESARROLLO AGROALIMENTARIO DE LA CIUDAD

Rio Grande 25/09/2025.- El Municipio de Río Grande y la Universidad de Tres de Febrero (UNTREF) establecieron un convenio de cooperación técnica destinado a fortalecer el desarrollo agroalimentario de la ciudad mediante asistencia técnica y programas de capacitación.

La rúbrica estuvo encabezada por el secretario de Desarrollo Productico del Municipio de Río Grande, Facundo Armas y el rector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), Martín Kaufmann. Este acuerdo representa una herramienta estratégica para seguir avanzando hacia un modelo sostenible del sector agrícola local.

El acuerdo contempla el diseño de un plan integral de desarrollo agroalimentario para Río Grande, a partir de un análisis de la situación actual vinculada al acceso a alimentos sanos, seguros y nutritivos en la provincia.

En este marco, la Universidad brindará apoyo técnico y profesional especializado, mientras que el Municipio garantizará los espacios para la implementación de acciones conjuntas. Estas iniciativas permitirán identificar las demandas actuales de la comunidad en materia de alimentos y conocer las posibles actividades con potencial de crecimiento, fomentando la producción de alimentos frescos y seguros, e impulsar la generación de empleo.

Entre las actividades previstas se destacan las capacitaciones, asistencia técnica a productores y transferencia de conocimiento, con el fin de fortalecer la productividad y la competitividad del sector, además de potenciar las capacidades locales.

Este convenio se suma a las políticas que impulsa la gestión del intendente Martín Perez en el marco de la estrategia alimentaria urbana, desarrolla en la ciudad desde hace seis años. Mediante la cual, Río Grande se ha convertido en un modelo de referencia en distintos puntos del país, con participación en diferentes encuentros nacionales e internacionales.

De esta manera, el Municipio reafirma su compromiso con la construcción de políticas públicas estratégicas que promuevan el crecimiento del sector agrícola, diversifiquen la matriz productiva y fortalezcan la Soberanía Alimentaria.