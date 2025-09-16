EL MUNICIPIO Y ANDREANI FIRMAN CONVENIO PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE EMPRENDEDORES LOCALES

Rio Grande 16/09/2025.- A partir del mismo, emprendedores y emprendedoras que forman parte de la Escuela Municipal de Emprendedores y aquellos que están inscriptos en los programas de la Secretaría de Desarrollo Productivo, podrán acceder a un 25% de descuentos en envíos hacia todo el país como así también en envíos desde el continente al momento de comprar insumos. La gestión del intendente Martín Perez reafirma con acciones concretas sus políticas públicas orientadas a acompañar y potenciar a quienes eligen emprender.

Con el fin de fortalecer el ecosistema emprendedor local, el Municipio de Río Grande firmó un convenio con la empresa de transporte Andreani. La rúbrica fue encabezada por el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, junto a la Gerente de la sucursal de Andreani, Vanesa Rigoni, su Supervisor Gonzalo Acacio y la Ejecutiva de Ventas, Milagros Llanes.

A través de este acuerdo, emprendedores y emprendedoras de la Escuela Municipal de Emprendedoras y aquellos que están inscriptos en los programas de la Secretaría de Desarrollo Productivo accederán a un 25% de descuento en envíos a todo el país, beneficio vigente hasta el 31 de diciembre del corriente año, tanto de sus productos como así también en envíos desde el continente al momento de comprar insumos.

En ese marco, el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas destacó el trabajo conjunto con Andreani y subrayó que “el camino para salir adelante es mediante la articulación público-privada y este es el ejemplo. Un descuento muy importante que significa mayores oportunidades para gestionar envíos».

“Sabemos que uno de los principales problemas de los emprendedores es la logística, cuyos costos crecen mes a mes. Por eso, entendemos que este convenio es estratégico, y es muy importante para las y los emprendedores, para los que la pelean día a día, porque beneficia la economía de cada uno de ellos”, agregó.

Finalmente, Armas expresó su agradecimiento “a todos los emprendedores y emprendedoras por su compromiso y por acompañar esta propuesta” y remarcó que “desde el Municipio estamos a disposición para lo que necesiten, para seguir acompañando su crecimiento”.

Por su parte, la gerente de la sucursal de Andreani, Vanesa Rigoni, detalló que “el Municipio brindará un listado de emprendedores asociados o que participan de sus iniciativas, y esa es la gente que va a tener acceso al descuento”.

En tanto, resaltó que “este convenio surgió a partir de una propuesta del Municipio, que se acercó para evaluar la posibilidad de un acuerdo” y remarcó que “Andreani siempre está dispuesto a apoyar este tipo de iniciativa, por eso estamos haciendo un esfuerzo para respaldar a los emprendimientos locales”.

Para más información las y los interesados pueden acercarse a la Secretaría de Desarrollo Productivo sita en Piedrabuena y Av. Perito Moreno o bien, al Paseo Canto del Viento (Fagnano 650).