EL MUNICIPIO RENUEVA LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE RÍO GRANDE

Rio Grande 29/09/2025.-Las tareas de embellecimiento implican pintura, limpieza, parquizado, puesta en valor de diferentes sectores de la ciudad en pos de mejorar el entorno urbano que disfrutan las vecinas y vecinos.

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, despliega un plan de intervención en distintos espacios de nuestra ciudad, en boulevards y puntos de encuentro.

Dichas tareas incluyen trabajos de pintura, limpieza, reacondicionamiento de boulevards principales como los de la Avenida San Martín y Santa Fe, corte de paso y preparación de sueño para la colocación de plantines.

Asimismo, hace dos meses, se realiza un arduo trabajo en el Vivero Municipal respecto de la producción de diferentes especies como plantines, plantas y arbustos de la zona.

Es importante destacar que las tareas de embellecimiento se aplicarán en otros espacios públicos y, de manera simultánea, comenzarán los trabajos del Plan de Obras Viales que incluirá intervenciones en diferentes calles con el objetivo de mejorar la transitabilidad.

Mediante estas acciones, el Estado Municipal busca generar un impacto positivo en el paisaje de la ciudad, generar mayor arraigo, conciencia y compromiso con el cuidado del ambiente como de nuestros espacios.